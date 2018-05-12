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00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Охота на кабана: Олейник проведет очередной бой в UFC

Что ждет русского харьковчанина 13 мая в Рио-де-Жанейро?

В субботу очередной бой в UFC проведет Алексей Олейник — боец, о котором говорят меньше, чем он заслуживает. Кто будет соперником 40-летнего россиянина из Харькова и чем интересен этот бой — в материале «СЭ».

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ УДАВ

Олейник стал по-настоящему известным широкому кругу россиян в 2014 году, когда на взвешивание перед боем с Джаредом Рошолтом в рамках турнира UFC Fight Night 57 вышел в футболке с изображением Владимира Путина. О смелом и принципиальном уроженце Харькова рассказали российские федеральные каналы. Олейник не стеснялся публично высказывать свою политическую позицию. Сейчас ему запрещен въезд на родину.

Политические взгляды — далеко не единственное, чем интересен и знаменит Олейник. В отличие от подавляющего большинства бойцов, у него есть своя фишка, которая отличает его от остальных. В январе 2017 года он впервые в истории UFC применил редкий прием — удушение Эзекиля, победив с его помощью чеха Виктора Пешту.

Источник: Спорт-Экспресс

Удушение Эзекиля — это прием, при котором борец заводит одну свою руку сзади за голову соперника, а второй надавливает на шею спереди, перекрывая трахею или сонную артерию. В профессиональном ММА его можно встретить крайне редко. Прием, выполненный Олейником в тот вечер против Пешты, попал в рейтинг лучших удушающих в 2017 году. За умение использовать эти приемы почти идеально Алексей получил прозвище Удав.

НЕНУЖНЫЙ, НО ВАЖНЫЙ БОЙ

В ночь на 13 мая Олейник проведет седьмой бой в UFC. В четырех из предыдущих шести были одержаны победы. Среди поверженных им соперников имеются такие легендарные личности, как Трэвич Браун, Мирко КроКоп Филиппович и Джефф Монсон.

В ближайшем бою соперником Олейника будет 27-летний бразилец Джуниор Альбини. Он на 14 лет младше россиянина и на три позиции ниже в рейтинге UFC. Альбини занимает там 13-е место, Олейник — 10-е. Сам Алексей считает этот бой, мягко говоря, компромиссным вариантом для себя, хотя соперника оценивает высоко.

«Альбини — молодой непробиваемый кабан, который хорошо держится в стойке. В партере в UFC он не проигрывал. Опасный соперник. Я не хотел с ним драться. Он очень силен, а рейтинг у него не очень большой. Скажем, он не слабее Ханта и не пробитый. Если я выиграю — никуда не продвинусь. Проиграю — упаду в списке, потому что уступлю более слабому по рейтингу сопернику. Мне сказали так: либо принимай бой, либо жди кого-то из топ-5 или из топ-7. Но тогда пришлось бы ждать месяцев 8−10. Пришлось соглашаться», — сказал Алексей на собственном YouTube-канале.

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Кабаном бразильца назвали не случайно. В детстве и юношестве он был по-настоящему толстым — в 13 лет весил 165 килограммов. Это даже поставило под угрозу его жизнь. В итоге Альбини пошел в спортзал, занялся бодибилдингом и вскоре скинул 45 килограммов. Заниматься спортом парню понравилось и он записался на джиу-джитсу и бокс. Изначально целью было просто прийти в форму, но затем Альбини вошел во вкус и стал профессиональным бойцом. Сейчас в его активе 17 боев в ММА (14 побед и три поражения).

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Для Олейника ситуация усложняется тем, что драться придется на поле соперника — в Рио-де-Жанейро. Небольшим фаворитом поединка считается бразилец. Для него это шанс всерьез заявить о себе, ведь пока соперников уровня и известности Алексея он не побеждал. Из серьезных имен в послужном списке Альбини есть Андрей Орловский, но ему он проиграл единогласным решением судей в ноябре 2017-го. Еще в июле прошлого года был бой с небезызвестным Тимоти Джонсоном, и там Альбини неожиданно победил нокаутом.

Таким образом, этот бой для обоих соперников будет первым после поражения, что делает его важным вдвойне. У Олейника, насколько известно, заканчивается контракт с UFC и от исхода предстоящего поединка во многом будет зависеть его дальнейшая судьба в организации.

Продлить соглашение было бы хорошо не только для Олейника, но и для самого UFC, если они действительно собираются через несколько месяцев делать турнир в России. Для привлечения публики на трибуны «Олимпийского» нужны известные нашей публике имена, Алексей — как раз одно из таких. Несмотря на солидный возраст, карьеру заканчивать он пока не собирается. Видимо, пример Федора Емельяненко, которого Олейник безмерно уважает, его вдохновляет.

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