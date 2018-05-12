Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Охота на кабана: Олейник проведет очередной бой в UFC
Что ждет русского харьковчанина 13 мая в
Что ждет русского харьковчанина 13 мая в
В субботу очередной бой в UFC проведет Алексей Олейник — боец, о котором говорят меньше, чем он заслуживает. Кто будет соперником 40-летнего россиянина из Харькова и чем интересен этот бой — в материале «СЭ».
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ УДАВ
Олейник стал
Политические взгляды — далеко не единственное, чем интересен и знаменит Олейник. В отличие от подавляющего большинства бойцов, у него есть своя фишка, которая отличает его от остальных. В январе 2017 года он впервые в истории UFC применил редкий прием — удушение Эзекиля, победив с его помощью чеха Виктора Пешту.
Удушение Эзекиля — это прием, при котором борец заводит одну свою руку сзади за голову соперника, а второй надавливает на шею спереди, перекрывая трахею или сонную артерию. В профессиональном ММА его можно встретить крайне редко. Прием, выполненный Олейником в тот вечер против Пешты, попал в рейтинг лучших удушающих в 2017 году. За умение использовать эти приемы почти идеально Алексей получил прозвище Удав.
НЕНУЖНЫЙ, НО ВАЖНЫЙ БОЙ
В ночь на 13 мая Олейник проведет седьмой бой в UFC. В четырех из предыдущих шести были одержаны победы. Среди поверженных им соперников имеются такие легендарные личности, как Трэвич Браун, Мирко КроКоп Филиппович и Джефф Монсон.
В ближайшем бою соперником Олейника будет 27-летний бразилец Джуниор Альбини. Он на 14 лет младше россиянина и на три позиции ниже в рейтинге UFC. Альбини занимает там 13-е место, Олейник — 10-е. Сам Алексей считает этот бой, мягко говоря, компромиссным вариантом для себя, хотя соперника оценивает высоко.
«Альбини — молодой непробиваемый кабан, который хорошо держится в стойке. В партере в UFC он не проигрывал. Опасный соперник. Я не хотел с ним драться. Он очень силен, а рейтинг у него не очень большой. Скажем, он не слабее Ханта и не пробитый. Если я выиграю — никуда не продвинусь. Проиграю — упаду в списке, потому что уступлю более слабому по рейтингу сопернику. Мне сказали так: либо принимай бой, либо жди
Кабаном бразильца назвали не случайно. В детстве и юношестве он был
Для Олейника ситуация усложняется тем, что драться придется на поле соперника — в
Таким образом, этот бой для обоих соперников будет первым после поражения, что делает его важным вдвойне. У Олейника, насколько известно, заканчивается контракт с UFC и от исхода предстоящего поединка во многом будет зависеть его дальнейшая судьба в организации.
Продлить соглашение было бы хорошо не только для Олейника, но и для самого UFC, если они действительно собираются через несколько месяцев делать турнир в России. Для привлечения публики на трибуны «Олимпийского» нужны известные нашей публике имена, Алексей — как раз одно из таких. Несмотря на солидный возраст, карьеру заканчивать он пока не собирается. Видимо, пример Федора Емельяненко, которого Олейник безмерно уважает, его вдохновляет.