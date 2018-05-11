Хабиб Нурмагомедов считает, что около 50% бойцов UFC употребляют стероиды

«У нас есть USADA (Антидопинговое агентство США — прим. ТАСС), которая нас проверяет, — сказал Нурмагомедов. — В приложении я отмечаю свое местоположение, если не отмечусь — поставят флажок, а три таких флажка — два года дисквалификации. Я считаю, что это правильно, потому что бойцы соревнуются на высоком уровне, когда один на допинге, а другой — нет, то один человек получает преимущество. Более того, он может покалечить соперника».