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14:39 (мск), источник: ТАСС

Хабиб Нурмагомедов считает, что около 50% бойцов UFC употребляют стероиды

ТАСС, 11 мая. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что не менее половины выступающих в UFC бойцов употребляет запрещенные препараты. Такое мнение спортсмен высказал во время онлайн-конференции в Самаре.

«У нас есть USADA (Антидопинговое агентство США — прим. ТАСС), которая нас проверяет, — сказал Нурмагомедов. — В приложении я отмечаю свое местоположение, если не отмечусь — поставят флажок, а три таких флажка — два года дисквалификации. Я считаю, что это правильно, потому что бойцы соревнуются на высоком уровне, когда один на допинге, а другой — нет, то один человек получает преимущество. Более того, он может покалечить соперника».

«На мой профессиональный взгляд, до сих пор 50% бойцов UFC, если не больше, используют стероиды. Но идет очистка», — добавил спортсмен.

USADA и UFC сотрудничают с 2015 года. В настоящий момент USADA приняло решение поощрять бойцов, сдавших 25 отрицательных допинг-тестов подряд.

29-летний Нурмагомедов в начале апреля победил американца Эла Яквинту и стал первым российским чемпионом UFC. Как сообщал ТАСС, допинг-тесты россиянина дали отрицательный результат. На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения в ММА.

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