Страдавший ожирением боец и непобежденный бразилец. С кем дерутся Олейник и Эмеев

Источник: Sport24

Турнир UFC 224 пройдет 13 мая в Рио-де-Жанейро. В столице Бразилии Россию представят сразу три бойца. Алексей Олейник, Рамазан Эмеев и Султан Алиев встретятся с Джуниором Альбини, Альберто Миной и Ворли Алвесом, соответственно.

Альберто и Ворли выступают в полусредней весовой категории. Но если Мина до сих пор остается непобежденным, то Алвес был бит два раза. Альбини — тяжеловес. По ходу карьеры он проигрывал трижды.

Ниже — те, кто попробует в ближайшие выходные огорчить российских поклонников смешанных единоборств.

Джуниор Альбини

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdyPX10AkzW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:46.58018867924528% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdyPX10AkzW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? I'm coming for everything they said I couldn't have. ?? Estou indo atrás de tudo aquilo que disseram que eu não poderia ter. #ufc #mma #ultimate #octagon #octogono #fight #luta #treino #training #camp #believe #heavyweight</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/junior.albini/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Júnior Albini</a> (@junior.albini) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-10T22:03:02+00:00">10 Янв 2018 в 2:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Альбини 27 лет, на его счету 17 боев (14 побед и 3 поражения).

В спорт Джуниор пришел, чтобы похудеть. В 13-летнем возрасте весы под ним показывали 165 кг, что сильно настораживало как самого парня, так и эндокринолога. Жизнь Альбини находилась под угрозой, поэтому он стал заниматься бодибилдингом. Практически сходу Джуниор понял, что его не очень привлекает качать железо, и он пошел на бокс.

По программе тренировок профессора Херальдо Альбини сбросил 45 кг и понял, что хочет зарабатывать на жизнь боями. В свой первый профессиональный зал он пришел в сопровождении мамы, за что получил прозвище «малыш». Тогда Джуниору было 18 лет.

Первые 13 поединков он провел в Бразилии, выступая в различных региональных промоушенах. В июле 2016-го Альбини отправился в Сербию, чтобы за 48 секунд нокаутировать Ивана Вичича. Потом последовала еще одна победа (вновь в Бразилии), а затем Джуниора подписали в UFC.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXjUgO-H3TP/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.32258064516129% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXjUgO-H3TP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? Prove que estão errados! ?? Prove them wrong! #box10capacities #renanbonafinipersonal #clinicasaolucas #wilsonjunqueira #seushape #abonbonne #cineos #drdanielfangueiro #conteudo #medprev #mma #pesopesado #ufc #ufconfox25 #ufcny #heavyweight #ocsjj</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/junior.albini/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Júnior Albini</a> (@junior.albini) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-08T23:50:54+00:00">8 Авг 2017 в 4:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Жизнь до UFC у Альбини шла непросто. Он признавался, что не мог обеспечить всем необходимым своих жену и дочь.

На деньги, которые UFC выделяет бойцам в неделю перед боем на продукты и прочее, я купил дочери куклы. Я вышел, чтобы приобрести некоторые вещи, но увидел куклы, которые стоят в Бразилии очень дорого. Мне хочется дать ей все самое лучшее, — говорит Альбини в интервью agfight.

Выиграв нокаутом дебют в сильнейшей лиге мира, Джуниор получил гонорар в размере 20 тысяч долларов плюс 50 тысяч сверху — за выступление вечера.

Сейчас я могу пойти с дочерью куда угодно. Могу дать ей все, что она пожелает. Предоставить дочери все, что ей хочется — это самое большое удовольствие, которое есть в моей жизни.

Второй поединок в UFC Альбини проиграл решением Андрею Орловскому, но сумел отметиться шортами, которые подвернул настолько сильно, что они стали походить на подгузники. Внешний вид бразильца обсуждали больше, чем сам бой. Недавно Джуниор пообещал, что впредь не будет трансформировать экипировку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc8GV3qACyo/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:46.45760743321719% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bc8GV3qACyo/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">When you walk among wolves, you either hunt or be hunted; winning or losing, I give it my all. I'm grateful not only for everyone who's supported me, but also for those who haven't - and to all of you, I say this: I'm coming back much stronger. We're only getting started. See you next year! Quando se anda com lobos, ou você caça ou é caçado; perdendo ou ganhando, dei meu máximo. Sou grato a todos não só pelo carinho e apoio que recebi, mas também por quem me ofereceu o contrário - e a todos vocês, tenho isso a dizer: estou voltando muito mais forte. Esse é só o começo. Até o ano que vem! #ufc #heavyweight #mma #2018 #ko #brasil</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/junior.albini/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Júnior Albini</a> (@junior.albini) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-20T21:25:08+00:00">20 Дек 2017 в 1:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Альбини — крайне неудачный соперник для Олейника. Он неудобен, молод, способен тяжело попадать и располагается в официальном рейтинге UFC на 4 позиции ниже Олейника. То есть победа над ним едва ли как-то положительно скажется на дальнейшей судьбе россиянина, а вот поражение, скорее всего, отбросит за пределы ТОП-10.

Плюс для Олейника: на счету Альбини три поражения, два из которых он потерпел удушающими приемами. Подобным образом Алексей побеждал 31 раз.

Альберто Мина

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeHCQW5DY0Y/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeHCQW5DY0Y/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#tbt #100percentparaiba #soldierofgod #ufc #thereturn</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/albertominaufc/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alberto Mina UFC</a> (@albertominaufc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-18T23:52:28+00:00">18 Янв 2018 в 3:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Альберто Мине сейчас 36 лет, на его счету 13 боев, каждый из которых он выиграл.

Мина пошел на дзюдо в пятилетнем возрасте, поэтому проблем с лишним весом Альберто не испытывал.

Его тренером стал черный пояс по бразильскому джиу-джитсу Роберто Филахо, который с начала 50-х до конца 70-х выиграл 570 боев и 30 завершил вничью. В 1997 году Мина стал активно изучать БЖЖ, а в 2004-м стал инструктором в академии Филахо.

13 лет назад Альберто дебютировал в ММА и показал, что является универсальным бойцом. 12 его досрочных побед поровну делятся на сабмишны и нокауты.

Примечательно, что, будучи уроженцем Бразилии, в родной стране он дрался лишь три раза. Преимущественно Мина выступал в Англии.

С одной стороны, Альберто достаточно опытный боец. С другой, за 13-летнюю карьеру он провел всего 13 боев. Последний раз в октагоне он появлялся в июле 2016-го.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bfv7bNfjXIE/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bfv7bNfjXIE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I won't let you down Brazil!???? #tbko #ufc224</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/albertominaufc/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alberto Mina UFC</a> (@albertominaufc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-28T17:34:16+00:00">28 Фев 2018 в 9:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если мы уже выяснили, что Олейнику с соперником не повезло, то для Эмеева Мина — отличный вариант показать себя.

Дебютный бой Рамазана в UFC, был, пожалуй, одним из самых убаюкивающих за всю карьеру Эмеева. Он победил Сэма Алви судейским решением и теперь спустился на весовую категорию ниже.

Мина очень смело и порой размашисто ведет себя в клетке. За 4 минуты и 17 секунд дебюта в UFC он пережил нокдаун и проигранную позицию в партере, а в итоге сам нокаутировал соперника и получил бонус в 50 тысяч долларов.

Более солидный опыт выступлений в боях, прошедших полную дистанцию, может сыграть Эмееву на руку. Мина лишь раз проводил в октагоне все 15 минут. Это произошло в его втором бою в UFC, и в концовке он выглядел, мягко говоря, уставшим.

Интересно, как отразится на Эмееве сгонка до 77 кг. До этого он выступал в категории до 84 кг и заменял спортивное питание финиками. Сейчас, наверное, понадобится что-то более существенное.

Ворли Алвес

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdAXjRHhNNe/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdAXjRHhNNe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Nunca vai ser fácil, mas vai valer a pena! "Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada." - Romanos 8:18 • • • ?? #GoWarlley #MMA #FightNight #Brasil #leduca @leducaconstrutora #alcerj @alcerj #Combate #ProntoPraLuta #UFCnoCombate #Fight #Fighter #Luta #Lutas</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/warlleyalves/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Warlley Alves ??</a> (@warlleyalves) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-22T13:12:28+00:00">22 Дек 2017 в 5:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алвес располагается в одной возрастной категории с Альбини, на его счету 11 побед и 2 поражения.

Нет доподлинной информации, с чего начинал Алвес. Но, учитывая, что на заре профессиональной карьеры пять из шести побед он одержал удушающими приемами, можно предположить богатое прошлое Ворли в бразильском джиу-джитсу.

К 2014 году он завоевал право участвовать в шоу The Ultimate Fighter. В финале Алвес «удушил» Марчио Алехандре, получил 50 тысяч долларов за выступление вечера и контракт с UFC. Интересно, что все соперники россиян начинали в американском промоушене с зрелищных побед, поощраемых финансово.

Кстати, на The Ultimate Fighter Алвес входил в команду, которую возглавлял Чейл Соннен. Именно с ним свой следующий бой проведет Федор Емельяненко.

В UFC Ворли начал успешно. 12 декабря 2015 года Алвес осуществил мечту целой нации. За 1 минуту и 26 секунд он победил Колби Ковингтона, который широко известен благодаря тому, что называет бразильских болельщиков «грязными животными».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Ba2WKIIg6es/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba2WKIIg6es/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Aqui está a prova do por que @colbycovmma odeia o Brasil. • • • Here is the proof of why he @colbycovmma is angry about Brazil. • • • ?? #BrasilacimadetudosomenteabaixodeDeus #Respeito #Respect #Respeitameupaís #ufcsaopaulo #UFCSP #UFC #UFCBrasil #MMA #Lutas #Fight #Brasil #UFCnoCombate #CanalCombate #WarlleyAlves #Alves #Fighter @ufc @ufc_brasil @canalcombateoficial #leduca @leducaconstrutora #alcerj @alcerj</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/warlleyalves/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Warlley Alves ??</a> (@warlleyalves) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-29T22:54:47+00:00">29 Окт 2017 в 3:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После его поочередно победили Брайан Барбарена и Камару Усман. Алвес взял паузу на год и, вернувшись, решением выиграл у дебютанта UFC Салима Туари.

Султан Алиев подписал контракт с UFC в 2014 году, но успел подраться лишь два раза. Его постоянно беспокоили травмы. С декабря 2016-го россиянин в октагоне не появлялся.

Для восьмикратного призера России по боевому самбо Алвес опасен, разве что, борьбой в партере. Сложно сказать, в какой форме сейчас находится Алиев. Но его возвращения ждали так долго, что выбирать соперников не приходится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/yIuvptTfGq/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/yIuvptTfGq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Осталось уже не много?☝️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sultanaliev84/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> سلطان Sultan</a> (@sultanaliev84) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-01-22T00:39:07+00:00">21 Янв 2015 в 4:39 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.