Фируза Шарипова бросит вызов чемпионке UFC Аманде Нуньес
Чемпионка мира по
Чемпионка мира по
«Надо идти вперед и встречаться с лучшими. В июне и октябре у меня уже запланированы бои, и если они пройдут успешно, то я хочу выйти на новый уровень. После победы над Анной Лаурой Эстече и Евой Вальстрем брошу вызов чемпионке UFC Аманде Нуньес. Надеюсь, она согласится провести со мной бой по правилам
Напомним, Фируза Шарипова владеет титулами чемпионки мира в двух весовых категориях. Следующий бой она проведет в июне в
А на 24 октября запланирована встреча Шариповой с чемпионкой по версии самой престижной организации в