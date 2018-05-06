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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова бросит вызов чемпионке UFC Аманде Нуньес

Чемпионка мира по профи-боксу в двух весовых категориях из Казахстана Фируза Шарипова готова бросить вызов чемпионке UFC Аманде Нуньес, сообщает пресс-служба боксерши.

«Надо идти вперед и встречаться с лучшими. В июне и октябре у меня уже запланированы бои, и если они пройдут успешно, то я хочу выйти на новый уровень. После победы над Анной Лаурой Эстече и Евой Вальстрем брошу вызов чемпионке UFC Аманде Нуньес. Надеюсь, она согласится провести со мной бой по правилам профи-бокса. Он мог бы пройти в Америке в декабре или январе. Мой менеджер Сергей Завилейский будет вести переговоры с Даной Уайтом. Думаю, его может заинтересовать наше предложение, ведь они уже организовывали поединок Мейвезер — МакГрегор на схожих условиях», — сказала Фируза Шарипова.

Напомним, Фируза Шарипова владеет титулами чемпионки мира в двух весовых категориях. Следующий бой она проведет в июне в Санкт-Петербурге. Наиболее вероятной соперницей называется Анна Лаура Эстече из Аргентины, которая владеет чемпионскими поясами по основным версиям IBF, WBA и WBO в первом полусреднем весе. В случае победы Фируза Шарипова завоюет чемпионские пояса уже в третьей подряд весовой категории.

А на 24 октября запланирована встреча Шариповой с чемпионкой по версии самой престижной организации в профи-боксе WBC Евой Вальстрем. Казахстанка является обязательным претендентом на этот пояс, так как владеет титулом WBC Silver.

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