Фируза Шарипова бросит вызов чемпионке UFC Аманде Нуньес

«Надо идти вперед и встречаться с лучшими. В июне и октябре у меня уже запланированы бои, и если они пройдут успешно, то я хочу выйти на новый уровень. После победы над Анной Лаурой Эстече и Евой Вальстрем брошу вызов чемпионке UFC Аманде Нуньес. Надеюсь, она согласится провести со мной бой по правилам профи-бокса. Он мог бы пройти в Америке в декабре или январе. Мой менеджер Сергей Завилейский будет вести переговоры с Даной Уайтом. Думаю, его может заинтересовать наше предложение, ведь они уже организовывали поединок Мейвезер — МакГрегор на схожих условиях», — сказала Фируза Шарипова.