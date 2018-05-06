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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпионка UFC похвасталась курткой с казахстанским флагом и приехала на бой Головкина с Мартриросяном

Чемпионка UFC в полулегком весе бразильянка Крис Жустино по прозвищу «Киборг» опубликовала в своем инстаграмме фото в куртке с казахстанским флагом и прибыла на вечер бокса, где главным поединком будет встреча казахстанца Геннадия Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Крис Жустино в своем последнем бою одержала победу над американкой Холли Холм и защитила пояс чемпионки UFC в полулегком весе. Поединок, который был главным боем UFC 2019 в Лас-Вегасе, включил в себя пять запланированных на него раундов, по итогам которых единогласным решением судей победу одержала Жустино. Для 32-летней бразильянки эта победа стала 19-й при одном поражении. У 36-летней Холм это четвертое поражение при 11 победах.

Стоит отметить, что на вечер бокса Головкин — Мартиросян «Киборг» приехала с чемпионским поясом UFC в футболке «Киборг» vs Брекхус. Поединок норвежской боксерши Сесилии Брекхус, владеющей всеми титулами полусреднего веса — WBC, WBA, WBO, IBF и IBO, состоится в ближайшие минуты. Ее соперницей будет экс-чемпионка WBC в среднем весе Кали Рейс. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Сразу после этого поединка на ринг выйдут Головкин и Мартиросян. Вечер бокса проходит на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Примерное начало боя Головкина по казахстанскому времени — 10:00 утра 6 мая.

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