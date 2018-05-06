Чемпионка UFC похвасталась курткой с казахстанским флагом и приехала на бой Головкина с Мартриросяном

Крис Жустино в своем последнем бою одержала победу над американкой Холли Холм и защитила пояс чемпионки UFC в полулегком весе. Поединок, который был главным боем UFC 2019 в Лас-Вегасе, включил в себя пять запланированных на него раундов, по итогам которых единогласным решением судей победу одержала Жустино. Для 32-летней бразильянки эта победа стала 19-й при одном поражении. У 36-летней Холм это четвертое поражение при 11 победах.