Чемпионка UFC похвасталась курткой с казахстанским флагом и приехала на бой Головкина с Мартриросяном

Крис Жустино в своем последнем бою одержала победу над американкой Холли Холм и защитила пояс чемпионки UFC в полулегком весе. Поединок, который был главным боем UFC 2019 в Лас-Вегасе, включил в себя пять запланированных на него раундов, по итогам которых единогласным решением судей победу одержала Жустино. Для 32-летней бразильянки эта победа стала 19-й при одном поражении. У 36-летней Холм это четвертое поражение при 11 победах.
Стоит отметить, что на вечер бокса Головкин — Мартиросян «Киборг» приехала с чемпионским поясом UFC в футболке «Киборг» vs Брекхус. Поединок норвежской боксерши Сесилии Брекхус, владеющей всеми титулами полусреднего веса — WBC, WBA, WBO, IBF и IBO, состоится в ближайшие минуты. Ее соперницей будет экс-чемпионка WBC в среднем весе Кали Рейс. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Сразу после этого поединка на ринг выйдут Головкин и Мартиросян. Вечер бокса проходит на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Примерное начало боя Головкина по казахстанскому времени — 10:00 утра 6 мая.