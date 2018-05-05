Александр Емельяненко нокаутировал бразильца за два раунда
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонзагу на турнире RCC 2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонзагу на турнире RCC 2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок прошел в субботу, 5 мая, в Екатеринбурге. Емельяненко завершил бой во втором раунде. Эта победа стала для россиянина четвертой подряд после освобождения из тюрьмы.
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Неделю назад брат спортсмена, боец Федор Емельяненко техническим нокаутом на 48-й секунде победил американца Фрэнка Мира в четвертьфинале