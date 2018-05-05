Александр Емельяненко нокаутировал бразильца за два раунда

Источник: РИА "Новости"

Поединок прошел в субботу, 5 мая, в Екатеринбурге. Емельяненко завершил бой во втором раунде. Эта победа стала для россиянина четвертой подряд после освобождения из тюрьмы.

Последний раз Емельяненко-младший выходил в октагон 4 марта. 36-летний россиянин победил поляка Симона Байора на турнире «Битва на Волге 3» в Тольятти. Емельяненко хватило трех минут, чтобы отправить соперника в нокаут.

Неделю назад брат спортсмена, боец Федор Емельяненко техническим нокаутом на 48-й секунде победил американца Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. В полуфинале он встретится с Чейлом Сонненом.