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21:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко нокаутировал бразильца за два раунда

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонзагу на турнире RCC 2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Поединок прошел в субботу, 5 мая, в Екатеринбурге. Емельяненко завершил бой во втором раунде. Эта победа стала для россиянина четвертой подряд после освобождения из тюрьмы.

Последний раз Емельяненко-младший выходил в октагон 4 марта. 36-летний россиянин победил поляка Симона Байора на турнире «Битва на Волге 3» в Тольятти. Емельяненко хватило трех минут, чтобы отправить соперника в нокаут.

Неделю назад брат спортсмена, боец Федор Емельяненко техническим нокаутом на 48-й секунде победил американца Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. В полуфинале он встретится с Чейлом Сонненом.

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