Россиянин отказался от боя с казахстанцем Арманом Оспановым перед выходом в октагон

Его соперником должен был стать один из самых известных российский бойцов ММА Акоп Степанян (25−10−0) по прозвищу «Снайпер».

Непосредственно перед началом поединка организаторы в октагоне объявили, что Степанян не сможет выступить сегодня.

«Уважаемые болельщики, к сожалению, сообщаем вам, что Акоп Степанян принял решение сняться с поединка по состоянию здоровья. Однако вечер продолжается и самое интересное впереди», — сказали ведущие на английском и русском языках.