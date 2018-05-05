Россиянин отказался от боя с казахстанцем Арманом Оспановым перед выходом в октагон
Казахстанский боец Арман Оспанов не смог провести бой на турнире ACB 86 в Москве, передает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстанский боец Арман Оспанов не смог провести бой на турнире ACB 86 в Москве, передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником должен был стать один из самых известных российский бойцов ММА Акоп Степанян (25−10−0) по прозвищу «Снайпер».
Непосредственно перед началом поединка организаторы в октагоне объявили, что Степанян не сможет выступить сегодня.
«Уважаемые болельщики, к сожалению, сообщаем вам, что Акоп Степанян принял решение сняться с поединка по состоянию здоровья. Однако вечер продолжается и самое интересное впереди», — сказали ведущие на английском и русском языках.
Добавим, что на ACB 86 выступал еще один казахстанец — Асылжан Бакытжанулы, который досрочно проиграл россиянину Муслиму Магомедову и прервал серию из семи подряд досрочных побед.