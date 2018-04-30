Уайт: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти только в США

«Если вы проводите такой большой бой, то это нужно делать в Лас-Вегасе, — сказал Уайт. — Хабиб когда-нибудь будет драться в России, но не в этом случае. Это слишком большой бой, он должен пройти в Лас-Вегасе».

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).