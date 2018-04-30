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17:50 (мск), источник: ТАСС

Уайт: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти только в США

ТАСС, 30 апреля. Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться только в США. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, чьи слова приводит TMZ.

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«Если вы проводите такой большой бой, то это нужно делать в Лас-Вегасе, — сказал Уайт. — Хабиб когда-нибудь будет драться в России, но не в этом случае. Это слишком большой бой, он должен пройти в Лас-Вегасе».

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в начале апреля, победив американца Эла Яквинту решением судей. Всего на счету россиянина 26 побед и ни одного поражения в ММА.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

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