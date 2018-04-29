Легенда в деле: Федор Емельяненко быстро разобрался с американцем Миром
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Василий
Для 41-летнего Емельяненко этот бой с
Победа над Миром стала для Емельяненко 37-й в карьере при пяти поражениях, тогда как 38-летний представитель США проиграл 12-й бой при 18 победах. Если Емельяненко за последнее время проводил бои, то относительно формы Мира возникали вопросы: для американца поединок со звездным россиянином был первым с марта 2016 года, когда он после поражения от новозеландца Марка Ханта сдал положительный
Допрос ФБР никак не сказался на Емельяненко
Американские зрители намного восторженнее встречали выход Емельяненко, чем своего соотечественника. Складывалось впечатление, что бой проходит в России, что лишний раз доказало популярность Последнего императора во всем мире.
Ожидалось, что Мир, являясь признанным грэпплером, будет стараться перетягивать бой в партер, в котором он заставил многих своих соперников сдаться. Однако поединок пошел не по сценарию американца.
Мир решил начать бой очень резво, и в первой же атаке из стойки ему удалось немного потрясти Емельяненко. Несмотря на то, что россиянина чуть повело, он сумел выйти из ситуации и нанести ответный удар. Далее бойцы пошли в размен ударами в стойке, и Емельяненко удалось «вытащить» оппонента на себя и ударить снизу левой рукой. Мир после этого попадания упал и вообще не пытался
Емельяненко в очередной раз доказал свою состоятельность, не дав превосходящего его в габаритах Миру шансов проявить свои сильные качества. Работа в стойке, очевидно, не является визитной карточкой американца. «Испытываю большую радость. Слава богу, мы победили. Нанес ли Мир
За несколько часов до боя в иностранных СМИ появилась информация, что представители ФБР допросили Емельяненко. Причины такой встречи не назывались, но издание Telegraph отмечало, что ранее компания нынешнего президента США Дональда Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко. Операционным директором промоушена был адвокат Трампа Майкл Коэн, в отношении которого в США ведется расследование.
По уверенному состоянию Емельяненко и до, и после поединка вообще нельзя было сказать, что это
«Победа над Миром грандиозна, это победа России»
Первый
В полуфинале Емельяненко будет противостоять 41-летний американец Чейл Соннен, который по популярности и регалиям уступает и Последнему императору, и Миру. Главным его достижением является проведение боя за титул UFC в среднем весе, в котором он проиграл бразильцу Андерсону Силве в 2012 году.
Сразу после боя Емельяненко с Миром Соннен вышел в клетку и своей речью попытался начать раскручивать предстоящий бой. В итоге состоялась лишь дуэль взглядов, и будущие соперники пожали друг другу руки. Еще до старта турнира Bellator сообщалось, что чемпион в тяжелом весе должен появиться в 2018 году, так что логично предположить, что полуфинальные бои пройдут осенью.
Выступающий в UFC тяжеловес Алексей Олейник считает, что Соннен является менее грозным соперником, чем Мир. «Федор хорошо и достойно выступил. Сейчас у него впереди другой соперник, которого многие списывают. Но Соннен — крепкий боец.