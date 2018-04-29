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11:59 (мск), источник: ТАСС

Бой между Федором Емельяненко и Сонненом запланирован на сентябрь

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полуфинальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом планируется на сентябрь 2018 года в США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Bellator.

Источник: AP 2018

Ранее Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Фрэнка Мира, следующим соперником россиянина будет Соннен, который в четвертьфинале победил американца Куинтона Джексона. Всего на счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах (ММА).

«Планируется, что бой пройдет в сентябре», — сказал собеседник агентства.

Емельяненко за карьеру провел 43 боя, победив в 37 из них (28 — досрочно), еще один поединок был признан несостоявшимся. Он выступал под эгидой организаций Rings, Pride (являлся чемпионом мира в тяжелом весе с 2003 по 2007 год), M-1 Global, Affiction и Strikeforce, выходя на ринг против таких бойцов ММА, как хорват Мирко Филипович, американцы Мэт Линдленд и Дэн Хендерсон, бразилец Антонио Ногейра.

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