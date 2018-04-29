Шлеменко: Емельяненко способен выиграть турнир Bellator

Источник: AP 2018

Емельяненко в ночь на воскресенье по московскому времени в США нокаутировал американца Фрэнка Мира в первом раунде и вышел в полуфинал турнира за пояс Bellator, в котором встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.

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«Меня порадовала форма Федора, — сказал Шлеменко по телефону. — Считаю, что к этому бою он подошел в хорошей и оптимальной форме. С первых секунд боя я понял, что поединок долго не продлится, потому что Фрэнк попер вперед, а в такой ситуации бой всегда заканчивается быстро. И Фрэнк в начале чуть-чуть Федора зацепил, а потом Федор на встречном движении попал по американцу. Федор может доказать, что действительно в форме и поставить жирную точку, если выиграет турнир».