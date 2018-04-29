Шлеменко: Емельяненко способен выиграть турнир Bellator

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дочь Стаса Михайлова выступила на первых соревнованиях
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
Текущие события
Хоккей. Европа
13:00
Россия
Чехия
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Жирона
Футбол. Зарубежный
13:30
Кротоне
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Спартак М
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг
Верес
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Хоккей. Европа
16:30
Швеция
Финляндия
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Динамо К
Футбол. Зарубежный
21:45
Депортиво
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лацио
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Генгам
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден НайтсОТ3
Сан-Хосе Шаркс4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Сети появилось видео аварийной посадки Ил-38 без шасси
Власти Севастополя заявили о попытке захвата порта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Погребинcкий о трагической ошибке Украины: у РФ развязаны руки
Включил политолога: Макаревич обидел крымчан - СМИ
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
11:29 (мск), источник: Р-Спорт

Шлеменко: Емельяненко способен выиграть турнир Bellator

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко обладает огромным потенциалом и имеет шансы на победу в турнире за титул Bellator в тяжелом весе, заявил РИА Новости экс-чемпион этой организации Александр Шлеменко.

Источник: AP 2018

Емельяненко в ночь на воскресенье по московскому времени в США нокаутировал американца Фрэнка Мира в первом раунде и вышел в полуфинал турнира за пояс Bellator, в котором встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.

Читайте также
Федор Емельяненко победил Фрэнка Мира на турнире Bellator в США

«Меня порадовала форма Федора, — сказал Шлеменко по телефону. — Считаю, что к этому бою он подошел в хорошей и оптимальной форме. С первых секунд боя я понял, что поединок долго не продлится, потому что Фрэнк попер вперед, а в такой ситуации бой всегда заканчивается быстро. И Фрэнк в начале чуть-чуть Федора зацепил, а потом Федор на встречном движении попал по американцу. Федор может доказать, что действительно в форме и поставить жирную точку, если выиграет турнир».

«И шансы у него на это, конечно, есть. Я и раньше считал, что Федор способен на многое. С тем же Мэттом Митрионом был удар на удар, и американец тогда быстрее поднялся. В полуфинале у Федора Чейл Соннен, и с этим соперником, как мне кажется, Федору будет намного проще справиться», — добавил он.

 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
Наприседала: боец UFC Александра Албу и ее потрясающие формы
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
35-й тур ФНЛ: Аленичев отдал власть, Талалаев пнул мячом в судью
«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы: обзор матча РФПЛ
Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США
Капризов сыграет в звене с Анисимовым и Дадоновым против чехов
«Реал» без Роналду одержал победу в матче чемпионата Испании
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь