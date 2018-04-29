Шлеменко: Емельяненко способен выиграть турнир Bellator
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Василий
Емельяненко в ночь на воскресенье по московскому времени в США нокаутировал американца Фрэнка Мира в первом раунде и вышел в полуфинал турнира за пояс Bellator, в котором встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.
«Меня порадовала форма Федора, — сказал Шлеменко по телефону. — Считаю, что к этому бою он подошел в хорошей и оптимальной форме. С первых секунд боя я понял, что поединок долго не продлится, потому что Фрэнк попер вперед, а в такой ситуации бой всегда заканчивается быстро. И Фрэнк в начале
«И шансы у него на это, конечно, есть. Я и раньше считал, что Федор способен на многое. С тем же Мэттом Митрионом был удар на удар, и американец тогда быстрее поднялся. В полуфинале у Федора Чейл Соннен, и с этим соперником, как мне кажется, Федору будет намного проще справиться», — добавил он.