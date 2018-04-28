Сборная России победила в общекомандном зачете чемпионата Европы по дзюдо

Второй стала команда Франции (3−2−0), третьей — команда Бельгии (1−1−0).
В заключительный день соревнований россиянин Михаил Игольников в весовой категории до 90 кг одержал победу над сербом Неманьей Майдовым, бронзовые медали завоевали испанец Николас Шеразадишвили и грек Теодорос Целидис. Россиянин Тамерлан Башаев в решающей схватке в весовой категории свыше 100 кг уступил чеху Лукашу Крпалеку, обладателями бронзы стали австриец Штефан Хеги и голландец Хенк Грол.
Ранее на турнире золото завоевали россияне Ислам Яшуев (до 63 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг), обладателями бронзовых наград стали Анастасия Конкина (до 57 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг) и Беслан Мудранов (до 60 кг).
На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в Варшаве, российские дзюдоисты завоевали две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды и стали вторыми в общекомандном зачете, уступив французам (3−3−2).
Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Минске.