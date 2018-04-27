Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Что будет, если «закончились права»
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Муж и жена из РФ создали бизнес, принесший 1,5 млрд руб. за год
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз1
Питтсбург Пингвинз0
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Хоккей. Европа
26.04
Чехия1
Швеция3
Хоккей. Европа
26.04
ФинляндияБ3
Россия2
Все события
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
01:59 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером ЧЕ по дзюдо в Израиле

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо, который стартовал в Тель-Авиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за третье место в весовой категории до 66 кг он был сильнее соперника из Азербайджана Орхана Сафарова, одержав чистую победу — «иппон». В ходе континентального форума Дмитрий Шершань в группе потерпел одно поражения, но в утешительном турнире был более успешен.

В первый день соревнований в Тель-Авиве на ранних стадиях борьбу за награды завершили белорусы Дмитрий Миньков (66 кг) и Дарья Скрыпник (52 кг). На чемпионате также выступят Вадим Шока (73 кг), Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете и Никита Свирид (оба — до 100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

В Орше бомж обворовал церковь
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Болельщики посмеялись над вариантами девиза для сборной России
«Марсель» обыграл «Зальцбург» в первом полуфинальном матче ЛЕ
Почему бы не победить еще раз? «Химки» поверили в себя
Новости
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь