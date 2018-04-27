Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером ЧЕ по дзюдо в Израиле

В поединке за третье место в весовой категории до 66 кг он был сильнее соперника из Азербайджана Орхана Сафарова, одержав чистую победу — «иппон». В ходе континентального форума Дмитрий Шершань в группе потерпел одно поражения, но в утешительном турнире был более успешен.