Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером ЧЕ по дзюдо в Израиле
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо, который стартовал в
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо, который стартовал в
В поединке за третье место в весовой категории до 66 кг он был сильнее соперника из Азербайджана Орхана Сафарова, одержав чистую победу — «иппон». В ходе континентального форума Дмитрий Шершань в группе потерпел одно поражения, но в утешительном турнире был более успешен.
В первый день соревнований в