Федор против целого Мира. Бой в Роузмонте станет последним в карьере Императора?
29 апреля в Роузмонте (США) Федор Емельяненко может завершить свою долгую карьеру в ММА. Верите в это?
29 апреля в Роузмонте (США) Федор Емельяненко может завершить свою долгую карьеру в ММА. Верите в это?
БЫЛ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
Карьера Федора началась в далеком 2000 году. На протяжении десяти лет он не знал горечи поражений и считался не только лучшим тяжеловесом, но и лучшим бойцом ММА в мире. Он был королем японской организации Pride, побеждал всех топовых тяжеловесов. Это было еще тогда, когда UFC считался второсортным промоушеном. Но все изменилось, когда у американской организации появились большие деньги. Руководство UFC своими финансами уничтожило многие организации, которые в начале нулевых были на лидирующих позициях. Но Федор так и не подписал с промоушеном контракт. И именно
ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ. И ВОЗВРАЩЕНИЕ
В 2010—2011 годах Федор потерпел три поражения кряду от Фабрисио Вердума, Антонио Силвы и Дэна Хендерсона. Российский спортсмен после этого психологически надломился и решил завершить свою карьеру. В 2012 году в
Время шло, боец говорил о больших поединках, о переговорах с UFC. Фанаты ждали долго, но так и не дождались. Мы так и не увидели вернувшегося Емельяненко в боях против топовых тяжеловесов. Вместо этого Последний император победил молодого и неопытного, мало кому известного представителя Индии… Устроил настоящее валидольное
ПОРАЖЕНИЕ В США
Первым соперником в США стал Мэтт Митрион, который был середняком в UFC. Все мы помним, как Федор проиграл. Это было до боли в душе неприятно. Эксперты поголовно говорили о том, что это конец для Федора, пора уже, наконец, повесить перчатки на гвоздь раз и навсегда. Но почему так недооценивают Мэтта Митриона? Этот парень на данный момент входит в топ-10 тяжеловесов мира. Все считали, что Емельяненко дерется с мешком, но Митрион никогда им не был.
Федор не стал заканчивать и согласился выступить в
ЕЩЕ ГОРИТ ОГОНЬ
На самом деле, все не так уж плохо для Федора. Мир давно уже не тот, хоть и усердно тренируется к бою. В последних восьми поединках он одержал всего две победы, да и то над Антонио Силвой и Тоддом Даффи — ребятами явно не самыми сильными на данный момент. Шансы на успех неплохие. Емельяненко провел три тренировочных сбора. Первый — в Москве, второй — в Старом Осколе, третий — в Голландии.
Федор Емельяненко: Фрэнк Мир — сильный боец, прекрасный грэпплер и опытный спортсмен.
«До моего боя с Фрэнком Миром осталась одна неделя. Подготовка к этому поединку разделилась на три этапа, которые прошли в Москве, Старом Осколе и Амстердаме с моими тренерами Питером Тайессе и Хансом Крусом. Фрэнк — сильный боец с хорошей ударной техникой, он прекрасный грэпплер и опытный спортсмен. До поединка осталось совсем немного времени, и я могу с уверенностью сказать, что мы провели огромную работу к этому бою. Я и мой тренерский штаб выложились на 100%, поработали над тактикой. В Старом Осколе мне помогали ребята из моей команды, в Амстердаме — кикбоксеры из Нидерландов, среди которых был Хесди Гергес. Учитывая то, что Фрэнк хороший грэпплер, мы достаточно много времени уделили тренировкам в партере. Тщательно проработали защиту и нападение в стойке», — рассказывает Федорр о предстоящем поединке.
Поражение 29 апреля, скорее всего,
Как бы не сложился бой против Фрэнка Мира, нам всем нужно поддержать Федора. У него была великолепная карьера. Как бы она не закончилась: поражение нокаутом или завоеванием пояса Bellator, он навсегда вписал свое имя в историю спорта.
29 апреля рано утром по московскому времени: Федор Емельяненко — Фрэнк Мир. Не пропустите!