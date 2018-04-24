Федор против целого Мира. Бой в Роузмонте станет последним в карьере Императора?

Источник: Советский спорт

БЫЛ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ

Карьера Федора началась в далеком 2000 году. На протяжении десяти лет он не знал горечи поражений и считался не только лучшим тяжеловесом, но и лучшим бойцом ММА в мире. Он был королем японской организации Pride, побеждал всех топовых тяжеловесов. Это было еще тогда, когда UFC считался второсортным промоушеном. Но все изменилось, когда у американской организации появились большие деньги. Руководство UFC своими финансами уничтожило многие организации, которые в начале нулевых были на лидирующих позициях. Но Федор так и не подписал с промоушеном контракт. И именно из-за этого он подвергся жесткой критике многих фанатов. Эксперты разделились на два лагеря. Одни называли успех Емельяненко мыльным пузырем, другие уверяли, что он величайший из величайших.

ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ. И ВОЗВРАЩЕНИЕ

В 2010—2011 годах Федор потерпел три поражения кряду от Фабрисио Вердума, Антонио Силвы и Дэна Хендерсона. Российский спортсмен после этого психологически надломился и решил завершить свою карьеру. В 2012 году в Санкт-Петербурге он собрал аншлаг на поединке против бразильца Педро Риззо, с которым легко расправился на первых минутах схватки. Многие в зале плакали: Федор уходит, уходит легенда. Но тогда на душе стало легче, нашего героя больше никто бить не будет. Емельяненко возглавил Союз ММА России и был консультантом Виталия Мутко. Однако, в 2015 году он решил возобновить карьеру бойца. Были двоякие ощущения. С одной стороны, было боязно за Емельяненко, который находился уже в возрасте. С другой стороны верилось, или даже, мечталось, что он вернется, подпишет контракт в UFC, и как в лучшие годы докажет, что он лучший, что те три поражения — лишь случайность.

Время шло, боец говорил о больших поединках, о переговорах с UFC. Фанаты ждали долго, но так и не дождались. Мы так и не увидели вернувшегося Емельяненко в боях против топовых тяжеловесов. Вместо этого Последний император победил молодого и неопытного, мало кому известного представителя Индии… Устроил настоящее валидольное шоу-побоище («Пропустил немножко») против Фабио Мальдонадо, которого UFC давно списал со счетов. Федор был на грани поражения, но благодаря силе своего духа сумел одержать победу, которую хоть и называли бредовой с точки зрения судейского решения. Даже президент UFC Дана Уайт был удивлен, как Емельяненко, который должен был рухнуть на настил «клетки», выгрыз победу в полуобморочном состоянии. Тогда вновь заговорил о контракте с сильнейшей лигой мира, но Емельяненко выбрал Bellator. Выбрал по трем причинам: финансы, давнее знакомство с главой промоушена Скоттом Кокером и продвижение своих учеников в рамках этой организации.

ПОРАЖЕНИЕ В США

Первым соперником в США стал Мэтт Митрион, который был середняком в UFC. Все мы помним, как Федор проиграл. Это было до боли в душе неприятно. Эксперты поголовно говорили о том, что это конец для Федора, пора уже, наконец, повесить перчатки на гвоздь раз и навсегда. Но почему так недооценивают Мэтта Митриона? Этот парень на данный момент входит в топ-10 тяжеловесов мира. Все считали, что Емельяненко дерется с мешком, но Митрион никогда им не был.

Федор не стал заканчивать и согласился выступить в Гран-при Bellator, победитель которого станет чемпионом в тяжелом весе. Соперником по четвертьфиналу будет Фрэнк Мир — экс-чемпион UFC, который в 2016 году попался на употреблении запрещенных препаратов и не дрался уже более двух лет. Букмекеры считают, что американец — фаворит противостояния с Федором. А это значит, что мало кто верит в успех российского бойца.

ЕЩЕ ГОРИТ ОГОНЬ

На самом деле, все не так уж плохо для Федора. Мир давно уже не тот, хоть и усердно тренируется к бою. В последних восьми поединках он одержал всего две победы, да и то над Антонио Силвой и Тоддом Даффи — ребятами явно не самыми сильными на данный момент. Шансы на успех неплохие. Емельяненко провел три тренировочных сбора. Первый — в Москве, второй — в Старом Осколе, третий — в Голландии.

Федор Емельяненко: Фрэнк Мир — сильный боец, прекрасный грэпплер и опытный спортсмен.

«До моего боя с Фрэнком Миром осталась одна неделя. Подготовка к этому поединку разделилась на три этапа, которые прошли в Москве, Старом Осколе и Амстердаме с моими тренерами Питером Тайессе и Хансом Крусом. Фрэнк — сильный боец с хорошей ударной техникой, он прекрасный грэпплер и опытный спортсмен. До поединка осталось совсем немного времени, и я могу с уверенностью сказать, что мы провели огромную работу к этому бою. Я и мой тренерский штаб выложились на 100%, поработали над тактикой. В Старом Осколе мне помогали ребята из моей команды, в Амстердаме — кикбоксеры из Нидерландов, среди которых был Хесди Гергес. Учитывая то, что Фрэнк хороший грэпплер, мы достаточно много времени уделили тренировкам в партере. Тщательно проработали защиту и нападение в стойке», — рассказывает Федорр о предстоящем поединке.

Поражение 29 апреля, скорее всего, все-таки заставит Федора завершить карьеру раз и навсегда. Но, если он победит, то в полуфинале встретится с Челом Сонненом. Этого парня Емельяненко должен проходить даже в полусонном состоянии. А дальше финал. И возможно еще один поединок против Митриона. Чтобы не говорил Емельяненко, но он хочет реванша. Хочет доказать всем напоследок, что он все еще что-то умеет и может в ММА. Каким бы мягким человеком он не казался в СМИ и на экране телевизоров, я уверен, что внутри у него все кипит, горит и разрывает… На него многие равняются. Он не хочет подвести своих фанатов, учеников и тех, кто в него верит.

Как бы не сложился бой против Фрэнка Мира, нам всем нужно поддержать Федора. У него была великолепная карьера. Как бы она не закончилась: поражение нокаутом или завоеванием пояса Bellator, он навсегда вписал свое имя в историю спорта.