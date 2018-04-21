Летом в UFC дебютирует еще один Нурмагомедов

Представитель клуба «Ахмат» подписал контракт с UFC в январе 2018 года и стал третьим Нурмагомедовым в организации. Его однофамилец Хабиб является действующим чемпионом UFC в легком весе. Третий однофамилец — Абубакар — двоюродный брат Хабиба, который также подписал контракт с организацией в начале 2018-го.