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01:16 (мск), источник: Советский спорт

Летом в UFC дебютирует еще один Нурмагомедов

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов поединком с американцем Джастином Скоггнисом дебютирует в UFC.

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Представитель клуба «Ахмат» подписал контракт с UFC в январе 2018 года и стал третьим Нурмагомедовым в организации. Его однофамилец Хабиб является действующим чемпионом UFC в легком весе. Третий однофамилец — Абубакар — двоюродный брат Хабиба, который также подписал контракт с организацией в начале 2018-го.

25-летний Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории. На его счету 11 побед и одно поражение в профессиональных боях. Россиянин принимал участие в турнирах таких промоушенов как ACB, WFCA, World Ultimate Full Contact. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Оскар Наве, Аслан Токтарбаев, Вальтер Перейра и другие.

Напомним, поединок Саид Нурмагомедов — Джастин Скоггнис состоится 13 июля и пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 133.

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