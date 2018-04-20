Фергюсон: Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон не оставил без внимания твит менеджера Хабиба Нурмагомедова Али
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон не оставил без внимания твит менеджера Хабиба Нурмагомедова Али
«Жорж
В ответ на это сообщение Фергюсон в очередной раз раскритиковал Нурмагомедова, назвав его «бумажным чемпионом».
«Команда Тирамису не хочет боя с настоящим чемпионом, и им даже не очень важно, в какой форме я пребываю. Хабиб Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом», — завершил Фергюсон.
7 апреля Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны были провести бой на турнире UFC 223, однако Тони получил травму и вынужден был отказаться от участия в шоу.