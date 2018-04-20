Фергюсон: Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом

Источник: AFP 2018

«Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор и Дастин Порье. Все остальные могут пойти прогуляться».

В ответ на это сообщение Фергюсон в очередной раз раскритиковал Нурмагомедова, назвав его «бумажным чемпионом».

«Команда Тирамису не хочет боя с настоящим чемпионом, и им даже не очень важно, в какой форме я пребываю. Хабиб Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом», — завершил Фергюсон.