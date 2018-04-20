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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Фергюсон: Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон не оставил без внимания твит менеджера Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза. В нём последний перечислил потенциальных соперников россиянина, написав следующее:

Источник: AFP 2018

«Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор и Дастин Порье. Все остальные могут пойти прогуляться».

В ответ на это сообщение Фергюсон в очередной раз раскритиковал Нурмагомедова, назвав его «бумажным чемпионом».

«Команда Тирамису не хочет боя с настоящим чемпионом, и им даже не очень важно, в какой форме я пребываю. Хабиб Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом», — завершил Фергюсон.

7 апреля Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны были провести бой на турнире UFC 223, однако Тони получил травму и вынужден был отказаться от участия в шоу.

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