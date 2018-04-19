Хабиб Нурмагомедов: Без разницы, против кого защищать пояс UFC
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Василий
Нурмагомедов 8 апреля одолел американца Эла Яквинту, одержав 26-ю победу в 26 боях, и первым из россиян завоевал титул чемпиона UFC.
Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что считает американца Дастина Порье одним из претендентов на чемпионский бой с Нурмагомедовым.
«Соперника пока нет, но идут переговоры на конец года. Если честно, то совсем без разницы. Кого дадут, с тем и буду драться. С поясом бегать не собираюсь, буду защищать титул, пока есть силы и желание. Пока Тони (Фергюсон) выбыл. На конец года есть два претендента — Конор (Макгрегор), если он откажется, то Порье. Но я сказал, что хочу подраться в ноябре. Если они меня не поставят на турнир в
Нурмагомедов сообщил, что вряд ли примет участие в сентябрьском шоу UFC в России. «Это, скорее всего, будет маленький турнир. Но так как я чемпион, они хотят, чтобы я выступал на больших турнирах. В последний раз я дрался (дома) в 2011 году, соскучился. Я бы хотел (выступить в России), но это уже от меня не зависит», — заметил боец.