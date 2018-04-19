Хабиб Нурмагомедов: Без разницы, против кого защищать пояс UFC

«Соперника пока нет, но идут переговоры на конец года. Если честно, то совсем без разницы. Кого дадут, с тем и буду драться. С поясом бегать не собираюсь, буду защищать титул, пока есть силы и желание. Пока Тони (Фергюсон) выбыл. На конец года есть два претендента — Конор (Макгрегор), если он откажется, то Порье. Но я сказал, что хочу подраться в ноябре. Если они меня не поставят на турнир в Нью-Йорке, то в декабре в Лас-Вегасе. В этом году хочу защитить пояс», — сказал Нурмагомедов во время встречи со студентами РЭУ имени Плеханова.