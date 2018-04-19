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15:26 (мск), источник: Р-Спорт

Хабиб Нурмагомедов: Без разницы, против кого защищать пояс UFC

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему без разницы, против кого защищать свой пояс.

Источник: РИА "Новости"

Нурмагомедов 8 апреля одолел американца Эла Яквинту, одержав 26-ю победу в 26 боях, и первым из россиян завоевал титул чемпиона UFC.

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Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что считает американца Дастина Порье одним из претендентов на чемпионский бой с Нурмагомедовым.

«Соперника пока нет, но идут переговоры на конец года. Если честно, то совсем без разницы. Кого дадут, с тем и буду драться. С поясом бегать не собираюсь, буду защищать титул, пока есть силы и желание. Пока Тони (Фергюсон) выбыл. На конец года есть два претендента — Конор (Макгрегор), если он откажется, то Порье. Но я сказал, что хочу подраться в ноябре. Если они меня не поставят на турнир в Нью-Йорке, то в декабре в Лас-Вегасе. В этом году хочу защитить пояс», — сказал Нурмагомедов во время встречи со студентами РЭУ имени Плеханова.

Нурмагомедов сообщил, что вряд ли примет участие в сентябрьском шоу UFC в России. «Это, скорее всего, будет маленький турнир. Но так как я чемпион, они хотят, чтобы я выступал на больших турнирах. В последний раз я дрался (дома) в 2011 году, соскучился. Я бы хотел (выступить в России), но это уже от меня не зависит», — заметил боец.

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