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19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились участники чемпионата России по ММА 2018 года

12—13 мая в Челябинске пройдёт чемпионат России по ММА 2018 года.

В соответствии с системой отбора Союза ММА России, за право называться чемпионом страны посоревнуются победители чемпионатов федеральных округов 2018 года. Состав участников первенства страны приведён ниже:

до 56,7 кг: Джамалов Бунямин (Санкт-Петербург), Поморцев Петр (СЗФО), Сиражудинов Магомедгаджи (Москва), Галиев Вальмир (УРФО), Мавлюдов Рустам (ЮФО), Заюндин Сулейманов (СФО), Ганчук Дмитрий (ДВФО), Сиражудинов Чармигула (СКФО), Косицын Виталий (ЦФО), Шахбанов Али (ПФО);.

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до 61,2 кг: Эмирбеков Нариман (Санкт-Петербург), Мамаев Ринат (СЗФО), Пшуков Азамат (Москва), Касумов Шамиль (УРФО), Исрафилов Имран (ЮФО), Вячеслав Свищев (СФО), Леонтьев Владимир (ДВФО), Джамалудинов Магомед (СКФО), Хачатрян Гор (ЦФО), Кондратьев Анатолий (ПФО);.

до 65,8 кг: Акаев Магомед (Санкт-Петербург), Айдимиров Марат (СЗФО), Давудов Султанали (Москва), Хабибулаев Алибек (УРФО), Башанаев Абдула (ЮФО), Александр Осетров (СФО), Фортунатов Артем (ДВФО), Бахачалиев Бахачали (СКФО), Адилов Расим (ЦФО), Казиханов Муса (ПФО);.

до 70,3 кг: Чокуев Курбан (Санкт-Петербург), Магомедзагиев Руслан (СЗФО), Мусаев Ахмед (Москва), Магомедов Шамидхан (УРФО), Юсупов Рашид (ЮФО), Сулейман Сулейманов (СФО), Белых Александр (ДВФО), Умачиев Мурад (СКФО), Силагадзе Роман (ЦФО), Исбулаев Саламат (ПФО).

до 77,1 кг: Ибрагимов Ибрагим (Санкт-Петербург), Магомедов Магомед (СЗФО), Магомедов Шамиль (Москва), Магомедов Шамидхан (УРФО), Маммаев Магомед (ЮФО), Игорь Байер (СФО), Абдураков Узаир (ДВФО), Магомедов Руслан (СКФО), Газиев Махмуд (ЦФО), Сусаев Алексей (ПФО);.

до 84: Гюлмагомедов Эседулах (Санкт-Петербург), Ибрагимов Гасан (СЗФО), Табаровский Евгений (Москва), Мигович Владимир (УРФО), Магомедов Газимурад (ЮФО), Арсений Султанов (СФО), Шимченко Максим (ДВФО), Альборов Амир (СКФО), Магомедов Шамиль (ЦФО), Шаршавин Никита (ПФО);.

до 93 кг: Исаев Абдула (Санкт-Петербург), Пахродинов Гетинав (СЗФО), Магомедов Алихан (Москва), Зайналов Даниял (УРФО), Ярогиев Магомедхан (ЮФО), Игорь Глазков (СФО), Абдулгамидов Джафар (ДВФО), Нажмудинов Руслан (СКФО), Оганесян Тигран (ЦФО), Цолохов Залимхан (ПФО);.

свыше 93 кг: Вагабов Абдулбасир (Санкт-Петербург), Ахмедов Гасангусейн (СЗФО), Саидов Магомед (Москва), Романов Иван (УРФО), Умалатов Ислам (ЮФО), Григорий Пономарев (СФО), Бахтин Владимир (ДВФО), Алискеров Артур (СКФО), Дьяченко Александр (ЦФО), Кубанов Олег (ПФО).

Кроме того к участию в национальном чемпионате будут допущены чемпионы мира и Европы прошлого года, победители первенства России 18−20 лет, плюс дополнительная квота представляется принимающей стороне. Также Wildcard в приоритете могут получить победители открытого Кубка Москвы и Кубка России прошлого года.

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