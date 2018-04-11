Александр Емельяненко может провести бой-реванш с хорватом Филиповичем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко может провести бой-реванш с хорватским бойцом Мирко Филиповичем. Об этом сообщает RT.

«Все сильные бойцы тяжёлого веса заняты, как правило, контрактом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC)», — заявил директор RCC Boxing Алексей Титов.

«В этом промоушене нас интересует бой между Мирко “Крокопом” Филиповичем и Роем Нельсоном. Они являются потенциальными соперниками Александра», — сказал Титов.

Напомним, первый поединок между Емельяненко и Филиповичем прошёл в 2004 году и завершился победой хорвата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Емельяненко проведёт бой против бразильца Габриэля Гонзаги. Поединок состоится 5 мая в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing.