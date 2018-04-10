Не время Хабиба. Для Макгрегора и Мейвезера придумали особые правила
Люди хотят видеть
Люди хотят видеть
Разговоры о том, что боксер Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор могут встретиться в повторном поединке, идут давно. Вначале верилось в этом с трудом.
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
Основатель промоутерской компании Dantani Омар Аль Раиси пролил свет на формат, в котором могут провести поединок американец и ирландец.
— Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4-унцевых перчатках, без боксерок, пять раундов по пять минут в легком весе, — написал Аль Раиси на своей странице в твиттере. — Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи вроде клинча будут разрешены.
То есть фактически это будет бокс в октагоне. Так вот что имел в виду Мейвезер, когда говорил, что проведет следующий бой в клетке! От ММА там будут только перчатки и время, которое длятся раунды.
ПРИРОДА ЭТОГО ПРОЕКТА
Как бы дико не звучала эта идея, но бой, скорее всего, состоится. По информации британского таблоида The Daily Mail, Мейвезер получит за него около 300 миллионов долларов — то есть примерно столько же, сколько за первый поединок. О гонораре Макгрегора не сообщается, но вряд ли он будет меньше, чем 100 миллионов. Такие деньги — достаточная мотивация для схватки по любым правилам, а тем более по таким весьма щадящим.
То есть проиграть не страшно, но и выиграть шанс есть, ведь Макгрегору нельзя будет бить ногами и делать тейкдауны, а в боксе Флойд сильнее.
Для ирландца это тоже супервариант:
В пользу организации боя говорит и то, что Мейвезер окончательно отказался от выходов на боксерский ринг и намерен получить лицензию бойца ММА. Об этом стало известно в конце марта. 41-летний спортсмен подаст документы и начнет тренировочный лагерь. Ожидается, что срок подготовки к бою составит от шести до восьми месяцев.
«Все знают, что я сперва ухожу из спорта, а потом возвращаюсь. Могу ли я вернуться снова? Да, но только в UFC. Если договорюсь с Даной Уайтом, то
При этом еще в феврале он говорил совершенно по-другому: «Я уже побил Макгрегора. Мы можем сыграть в баскетбол, но не в ММА». Видимо, за последние пару месяцев ему поступило действительно хорошее предложение.
Внимание к событию будет просто колоссальное, а значит и заработать на нем можно будет прилично. Возможно, спорта тут намного меньше, чем шоу, но какая разница, если люди готовы платить за это деньги? Таковы сейчас реалии профессиональных единоборств.
ЧТО ДЕЛАТЬ НУРМАГОМЕДОВУ?
Российскому чемпиону UFC в легком весе остается драться и защищать пояс с другими бойцами, а поединок с Макгрегором отложить в долгий ящик. Благо, выбор в его дивизионе неплохой. Лучший вариант — Тони Фергюсон. Дана Уайт было открестился от этого боя насовсем, но потом дал заднюю и не исключил, что
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МИХАИЛ ПОТАПОВ