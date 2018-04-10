Не время Хабиба. Для Макгрегора и Мейвезера придумали особые правила

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Разговоры о том, что боксер Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор могут встретиться в повторном поединке, идут давно. Вначале верилось в этом с трудом. Во-первых, реванш на ринге смысла не имеет, так как закончится он так же, как и первый бой — то есть поражением Макгрегора. Во-вторых, бой в октагоне тоже маловероятен, потому что Мейвезер — не дурак и не пойдет на убой. Но сейчас эти разговоры получили новый импульс.

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ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

Основатель промоутерской компании Dantani Омар Аль Раиси пролил свет на формат, в котором могут провести поединок американец и ирландец.

— Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4-унцевых перчатках, без боксерок, пять раундов по пять минут в легком весе, — написал Аль Раиси на своей странице в твиттере. — Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи вроде клинча будут разрешены.

То есть фактически это будет бокс в октагоне. Так вот что имел в виду Мейвезер, когда говорил, что проведет следующий бой в клетке! От ММА там будут только перчатки и время, которое длятся раунды.

ПРИРОДА ЭТОГО ПРОЕКТА

Как бы дико не звучала эта идея, но бой, скорее всего, состоится. По информации британского таблоида The Daily Mail, Мейвезер получит за него около 300 миллионов долларов — то есть примерно столько же, сколько за первый поединок. О гонораре Макгрегора не сообщается, но вряд ли он будет меньше, чем 100 миллионов. Такие деньги — достаточная мотивация для схватки по любым правилам, а тем более по таким весьма щадящим.

В выигрыше останутся оба бойца. Мейвезер уже побил рекорд Рокки Марчиано по количеству побед с нулем в графе «поражения» и предстоящий бой в зачет не пойдет — это ведь не бокс.

То есть проиграть не страшно, но и выиграть шанс есть, ведь Макгрегору нельзя будет бить ногами и делать тейкдауны, а в боксе Флойд сильнее.

Для ирландца это тоже супервариант: во-первых, это бешеные для него деньги. Только подобная сумма способна сейчас заставить его выйти на какой-либо поединок. После 100 миллионов за бой с Мейвезером ему трудно найти мотивацию на схватку с Нурмагомедовым за в 20 раз меньшие деньги. Во-вторых, проиграть не страшно, ведь всегда можно сказать, что без грэпплинга, ударов ногами и других штучек из ММА это был не настоящий бой. Зато деньги — настоящие.

В пользу организации боя говорит и то, что Мейвезер окончательно отказался от выходов на боксерский ринг и намерен получить лицензию бойца ММА. Об этом стало известно в конце марта. 41-летний спортсмен подаст документы и начнет тренировочный лагерь. Ожидается, что срок подготовки к бою составит от шести до восьми месяцев.

«Все знают, что я сперва ухожу из спорта, а потом возвращаюсь. Могу ли я вернуться снова? Да, но только в UFC. Если договорюсь с Даной Уайтом, то топ-поединок может состояться. Я могу встретиться с Макгрегором, а могу провести и несколько боев», — сказал Мейвезер.

При этом еще в феврале он говорил совершенно по-другому: «Я уже побил Макгрегора. Мы можем сыграть в баскетбол, но не в ММА». Видимо, за последние пару месяцев ему поступило действительно хорошее предложение.

Почему реванш скорее будет, чем нет? Все его посмотрят. Когда встречаются два самых популярных бойца на планете, иначе и быть не может. И совсем не важно — ринг это, октагон или парковка.

Внимание к событию будет просто колоссальное, а значит и заработать на нем можно будет прилично. Возможно, спорта тут намного меньше, чем шоу, но какая разница, если люди готовы платить за это деньги? Таковы сейчас реалии профессиональных единоборств.

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ЧТО ДЕЛАТЬ НУРМАГОМЕДОВУ?

Российскому чемпиону UFC в легком весе остается драться и защищать пояс с другими бойцами, а поединок с Макгрегором отложить в долгий ящик. Благо, выбор в его дивизионе неплохой. Лучший вариант — Тони Фергюсон. Дана Уайт было открестился от этого боя насовсем, но потом дал заднюю и не исключил, что все-таки попробует организовать его в пятый раз.

Сам Нурмагомедов после победы над Элом Яквинтой неожиданно бросил вызов Жоржу Сен-Пьеру, но канадский полусредневес не был этим воодушевлен. Он предложил россиянину сначала завершить дела в легком весе, что логично. Ведь и помимо Фергюсона там есть, с кем подраться — Эдди Альварес, Дастин Порье, Джастин Гэтжи.