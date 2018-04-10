«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника

Источник: Газета.Ру

Стал известен соперник бойца Александра Емельяненко по очередному поединку по правилам ММА. 5 мая в Екатеринбурге россиянин сразится с бразильцем Габриэлем Гонзагой, объявил один из организаторов шоу Алексей Титов. По словам промоутера, Емельяненко-младший подписал контракт на четыре боя с компанией RCC Boxing.

В рамках действия соглашения спортсмен будет иметь право дважды выступить в лиге «Ахмат», действие контракта с которой подошло к концу.

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Как известно, в настоящий момент Емельяненко выступает за одноименный клуб и поддерживает хорошие отношения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Бойца и государственного деятеля можно застать за совместными тренировками. Емельяненко часто облачается в майку с портретом экс-президента Чечни и отца действующего республиканского лидера — Ахмата Кадырова, который погиб в результате террористического акта 9 мая 2004 года…

В своем «Инстаграме» Емельяненко опроверг информацию об уходе из «Ахмата», назвав ее «бредом».

«Я могу драться в любых организациях, у нас доверительные и дружеские отношения с руководством, — отметил боец. —.

Мы сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Развиваем смешанные единоборства в России. Я боец клуба «Ахмат». «Ахмат» — сила!

Новому противнику Емельяненко — 38 лет. Он родился в Рио-де-Жанейро, в 14-летнем возрасте начал заниматься дзюдо, а затем перебрался в более популярное в стране бразильское джиу-джитсу. В этом виде спорта Гонзага добился весомых достижений и, в частности, выигрывал чемпионат мира.

Пытался атлет попробовать себя и в профессиональном боксе, однако эта история развития не получила. Свой единственный поединок на ринге он провел в октябре 2017 года против другого дебютанта Алехандро Сантьяго, одержав победу по очкам.

На протяжении большей части своей карьеры (2005−2016) Гонзага выступал в сильнейшем промоушене планеты UFC, где даже претендовал (правда, неудачно) на чемпионский титул в тяжелом весе.

Серьезной конкуренцией объясняется большое количество поражений бразильского атлета — 11 (в том числе девять досрочных) при 17 победах.

В январе 2014 года Гонзага уступил по очкам нынешнему чемпиону UFC Стипе Миочичу, а в декабре того же года проиграл техническим нокаутом Мэтту Митриону, который, в свою очередь, в январе 2017-го уложил Федора Емельяненко.

Кроме того, Гонзага уступал таким суперзвездам ММА, как Фабрисио Вердум (дважды) и Рэнди Кутюр. Важное место в его спортивной биографии занимает противостояние с Мирко Филиповичем: в 2007-м успех сопутствовал бразильцу, выигравшему нокаутом, а восемь лет спустя легендарный хорватский Крокоп вернул должок.

В общем, Гонзагу вполне можно было бы считать серьезным испытанием для Емельяненко-среднего после череды «легких прогулок», если бы не одно «но»: в предыдущий раз Габриэль дрался в октагоне аж в апреле 2016 года, когда был нокаутирован Дерриком Льюисом.

Имеется у него положительный опыт борьбы с представителем России.

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В своем предпоследнем на сегодня бою Гонзага судейским решением победил Константина Ерохина, которого после этого поражения уволили из UFC.

Рост бразильца составляет 188 см, боевой вес — примерно 117 кг. Правда, Емельяненко имеет еще более внушительные габариты: 193 см и 115 кг соответственно.

Александр пытается реализовать себя в спорте после выхода из колонии: в мае 2015-го он был осужден на 4,5 года по обвинению в изнасиловании домработницы. В местах лишения свободы атлет провел меньше установленного срока и вышел по УДО в ноябре 2016-го, проведя с тех пор три успешных поединка.

Все победы были добыты техническим нокаутом. В сентябре 2017 года Емельяненко одолел бразильца Жеронимо дос Сантоса, в декабре — американца Вирджила Цвикера, а в марте 2018-го — Шимона Байора из Польши.

В последние годы Александр приковывал к себе внимание СМИ также из-за конфликта со своим братом Федором, людей из окружения которого он нещадно критиковал, в том числе и с применением неэтичных выражений.

Емельяненко-старший отвечал родственнику посредством открытого письма, где указывал не «неблагодарность» Александра и напоминал о том, какую роль поруганные им лица сыграли в его становлении.

На данный момент братья-бойцы не примирились, причем если Федор больше не высказывается на данную тему, то Александр обычно не упускает случая «поддеть» оппонента.