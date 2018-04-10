Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Ксения Собчак улетела с подругами на отдых в Юту
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.04
Вильярреал1
Атлетик3
Футбол. Зарубежный
9.04
РБ Лейпциг1
Байер4
Футбол. Премьер-лига
9.04
ЦСКА1
Динамо М2
Хоккей. НХЛ
9.04
Бостон Брюинз2
Флорида Пантерз4
Футбол. Еврокубки
21:45
Рома
Барселона
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Ливерпуль
Все события
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Капелло высказался о назначении Манчини тренером сборной Италии
Около 2000 человек встретили Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы
Лера Кудрявцева заметно поправилась
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
00:14 (мск), источник: ТАСС

Поединок Крылов — Мальдонадо перенесен из Бразилии в Новосибирск

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Чемпионский поединок за титул Fight Nights Global (FNG) между украинцем Никитой Крыловым и бразильцем Фабио Мальдонадо перенесен из Бразилии в Новосибирск. Об этом ТАСС сообщил глава компании FNG Камил Гаджиев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее было объявлено о том, что сам бой и турнир пройдут в Сан-Паулу 5 мая.

«Компания планировала на год 18 турниров, позади уже четыре, я думаю, что этот график мы выдержим, — сказал Гаджиев. — Турнир из Бразилии мы перенесли в Новосибирск, основная причина в том, что я трезво оцениваю сегодня наш потенциал и возможности. Понимаю, что мы не смогли бы подготовить турнир к 5 мая до мирового уровня, а если к турниру будет недостаточно внимания, в том числе со стороны зрителей, то не хотелось бы, честно говоря, его проводить. Крылов и Мальдонадо интересны для российского зрителя, а турнир в Бразилии мы обязательно сделаем, но это вопрос времени».

Гаджиев также сообщил, что запланированный на 19 мая турнир в Ереване пройдет в Ростове-на-Дону. «Компания продолжит свое развитие, у нее увеличивается количество партнеров. Ничего революционного нет, но есть продолжающееся развитие», — добавил собеседник агентства.

Основной акционер компании FNG Зиявудин Магомедов (владеет 51% акций) был арестован 31 марта Тверским судом Москвы. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Ранее Гаджиев заявил ТАСС, что Fight Nights Global продолжит проводить турниры по смешанным единоборствам, несмотря на арест Зиявудина Магомедова.

 Вяльбе рассказала о своем отношении к откровенным фото спортсменок
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко
«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд
Капелло высказался о назначении Манчини тренером сборной Италии
Около 2000 человек встретили Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы
Александр Радулов не планирует приезжать на ЧМ-2018
Гончаренко прокомментировал перепалку с Мусой в матче с «Динамо»
Стал известен тренер сборной США на чемпионате мира по хоккею
Новости
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь