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Около 2 тысяч человек встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы
МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек встретили российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы после завоевания им титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На встречу собрались родственники, друзья, знакомые, односельчане и другие болельщики Нурмагомедова из разных городов и районов Дагестана, среди встречающих Нурмагомедова также были руководство Дагестана, главы министерств, муниципалитетов, именитые спортсмены, артисты, передает корреспондент ТАСС.