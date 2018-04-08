Нурмагомедов обозначил следующую цель

Источник: AP 2018

«Теперь я хочу сразиться с Жоржем Сен-Пьером в ноябре в Нью-Йорке, в “Мэдисон-сквер-гарден”. Также я хотел бы поблагодарить команду Эла Яквинты. Он — настоящий гангстер, а не цыпочка. Где Конор [Макгрегор]? Он хочет драться с автобусом», — заявил Нурмагомедов после боя.

Поединок с Яквинтой состоялся в ночь на 8 апреля. Судьи отдали победу российскому бойцу единогласным решением. Яквинта, вопреки прогнозам, сумел выстоять все пять раундов.