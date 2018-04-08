Нурмагомедов обозначил следующую цель
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем
«Теперь я хочу сразиться с Жоржем
Поединок с Яквинтой состоялся в ночь на 8 апреля. Судьи отдали победу российскому бойцу единогласным решением. Яквинта, вопреки прогнозам, сумел выстоять все пять раундов.
5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC. Он бросил в него тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал. В результате пострадали два спортсмена. Макгрегор после этого добровольно явился в полицейский участок.