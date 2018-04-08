Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

Источник: AP 2018

Нурмагомедов впервые в карьере завоевал титул UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в своей карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах (8 досрочно) и 1 ничьей.

В UFC Нурмагомедов дебютировал 20 января 2012 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса. Для уроженца Дагестана бой с Яквинтой стал десятым в организации, он выиграл все десять боев.

Предыдущим чемпионом мира в легком весе был ирландец Конор Макгрегор. В статусе чемпиона в полулегком весе он завоевал титул в ноябре 2016 года, став первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно. На сегодняшний день это был его последний бой в ММА. Ирландец был лишен пояса, так как не проводил защит долгое время.

Изначально Нурмагомедов должен был провести титульный бой на турнире в Нью-Йорке с временным чемпионом в легком весе американцем Тони Фергюсоном. 1 апреля Фергюсон снялся с поединка из-за травмы колена. На замену Фергюсону был вызван другой американец Макс Холлоуэй, который является чемпионом UFC в полулегком весе. Медицинская комиссия за день до турнира запретила Холлоуэю выходить на бой, так как из-за резкой сгонки веса, по мнению врачей, он был не готов к поединку и мог подвергнуть здоровье большому риску.

Через несколько часов руководство UFC объявило, что Холлоуэя заменит его соотечественник и бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис, но организация не смогла прийти с бойцом к общему соглашению по финансовым условиям за участие в турнире, в связи с чем он отказался от поединка. Позднее UFC официально анонсировал титульный бой между Нурмагомедовым и Яквинтой. Яквинта не успел уложиться в весовую категорию, показав вес 70,39 кг вместо необходимых 70,30 кг. Согласно правилам атлетической комиссии штата Нью-Йорк, американец не смог бы стать чемпионом даже в случае победы, но президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае победы Яквинта выиграет титул, а все технические детали будут решены после турнира.

Российские бойцы в UFC

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Нурмагомедов стал первым российским бойцом в истории этого вида спорта, который стал чемпионом UFC. За всю историю организации спортсмены из России не раз становились участниками титульных боев, но ранее они никогда не могли завоевать пояс. 8 сентября 1995 года Олег Тактаров провел «супербой» за титул чемпиона в абсолютной весовой категории против американца Кена Шемрока. За 33 минуты бойцы не выявили победителя, а так как на тот момент судейское решение не было предусмотрено регламентом UFC, то бой завершился вничью и Шемрок сохранил свой титул.