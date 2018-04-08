Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Анастасия Волочкова готовится к свадьбе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино
Интер
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно
Урал
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Кьево
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:15
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Ростов
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Штутгарт
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Атлетико
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Миннесота Уайлд6
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ3
Ванкувер Кэнакс2
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс0
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Спартак М
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Жирона
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс4
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред УингзОТ3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз4
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз5
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Футбол. Зарубежный
21:45
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Монпелье
Хоккей. НХЛ
7.04
Филадельфия Флайерз5
Нью-Йорк Рейнджерс0
Футбол. Зарубежный
7.04
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
7.04
Сампдория0
Дженоа0
Все события
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Нурмагомедов обозначил следующую цель
«Сити» — чемпион? Моуринью против
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
7Первый матч на «Екатеринбург-Арене» завершился вничью
10:05 (мск), источник: ТАСС

Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей в 5-раундовом в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Поединок прошел на турнире UFC 223 в Нью-Йорке.

Источник: AP 2018

Нурмагомедов впервые в карьере завоевал титул UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в своей карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах (8 досрочно) и 1 ничьей.

В UFC Нурмагомедов дебютировал 20 января 2012 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса. Для уроженца Дагестана бой с Яквинтой стал десятым в организации, он выиграл все десять боев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущим чемпионом мира в легком весе был ирландец Конор Макгрегор. В статусе чемпиона в полулегком весе он завоевал титул в ноябре 2016 года, став первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно. На сегодняшний день это был его последний бой в ММА. Ирландец был лишен пояса, так как не проводил защит долгое время.

Изначально Нурмагомедов должен был провести титульный бой на турнире в Нью-Йорке с временным чемпионом в легком весе американцем Тони Фергюсоном. 1 апреля Фергюсон снялся с поединка из-за травмы колена. На замену Фергюсону был вызван другой американец Макс Холлоуэй, который является чемпионом UFC в полулегком весе. Медицинская комиссия за день до турнира запретила Холлоуэю выходить на бой, так как из-за резкой сгонки веса, по мнению врачей, он был не готов к поединку и мог подвергнуть здоровье большому риску.

Читайте также
Хабиб Нурмагомедов: Я смотрел бои UFC, пока мои сверстники играли в видеоигры

Через несколько часов руководство UFC объявило, что Холлоуэя заменит его соотечественник и бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис, но организация не смогла прийти с бойцом к общему соглашению по финансовым условиям за участие в турнире, в связи с чем он отказался от поединка. Позднее UFC официально анонсировал титульный бой между Нурмагомедовым и Яквинтой. Яквинта не успел уложиться в весовую категорию, показав вес 70,39 кг вместо необходимых 70,30 кг. Согласно правилам атлетической комиссии штата Нью-Йорк, американец не смог бы стать чемпионом даже в случае победы, но президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае победы Яквинта выиграет титул, а все технические детали будут решены после турнира.

Российские бойцы в UFC

Читайте также
Нурмагомедов обозначил следующую цель

Нурмагомедов стал первым российским бойцом в истории этого вида спорта, который стал чемпионом UFC. За всю историю организации спортсмены из России не раз становились участниками титульных боев, но ранее они никогда не могли завоевать пояс. 8 сентября 1995 года Олег Тактаров провел «супербой» за титул чемпиона в абсолютной весовой категории против американца Кена Шемрока. За 33 минуты бойцы не выявили победителя, а так как на тот момент судейское решение не было предусмотрено регламентом UFC, то бой завершился вничью и Шемрок сохранил свой титул.

13 марта 1998 года Игорь Зиновьев проиграл нокаутом на 22-й секунде боя американцу Фрэнку Шемроку в поединке за звание чемпиона в первом тяжелом весе. Россиянин Али Багаутинов 14 июня 2014 года встретился с чемпионом UFC в наилегчайшем весе американцем Деметриусом Джонсоном и уступил ему единогласным решением судей. 3 марта 2018 года россиянка Яна Куницкая дебютировала в организации в бою за титул чемпионки в женском полулегком весе против бразильянки Кристианы Жустину и проиграла нокаутом в первом раунде.

 Вяльбе рассказала о своем отношении к откровенным фото спортсменок
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Нурмагомедов обозначил следующую цель
«Сити» — чемпион? Моуринью против
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Зидан отказал «Барселоне» в почестях
Ледяхов назначен и.о. главного тренера «Ахмата»
«Бавария» обыграла «Аугсбург» и стала чемпионом Германии
«Даллас» обыграл «ЛА Кингз», Радулов отдал три голевые передачи
Спорт-Экспресс
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь