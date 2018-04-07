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17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Нурмагомедов: Как я мог отказаться от боя? У меня не такой менталитет

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Элом Яквинтой, отметив, что он ни секунды не сомневался в том, стоит ли ему принимать участие в турнире UFC 223.

Источник: РИА "Новости"

«Как бы я мог отказаться от участия в турнире? Как бы я потом смотрел в глаза своим болельщикам, объясняя, что этот бой не подходит мне по стилю. Я хочу стать чемпионом UFC и если я не смогу побить Яквинту, Фелдера или Петтиса, как я могу им стать? У меня другой менталитет, я рождён в горах и я рос в непростых условиях, потому, как я мог сказать, что тот или иной бой мне не подходит?

Когда Холлоуэй выбыл из боя, мне сказали, что я могу подраться с Яквинтой, Фелдером или Петтисом. Я пошёл спать. Когда проснулся, то мой менеджер сказал мне, что всё в норме и я буду драться за титул. Я сказал «хорошо», и только через пять минут спросил о том, кто мой соперник. В этом весь я. Если ты готов — ты должен драться. Пришло моё время и дай бог я завоюю титул, — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой бою с Яквинтой.

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