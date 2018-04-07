Риэлтор из Нью-Йорка. С кем будет драться Хабиб

Источник: Спорт-Экспресс

Всего два боя за последние три года, только 11-е место в рейтинге легковесов UFC, требования к руководству промоушна увеличить зарплату. Но за эти же три года — лицензия на работу риэлтором, десяток сделок по продаже и сдаче недвижимости в аренду. И свалившееся на голову право на чемпионский бой, даже победа в котором не сделает его чемпионом. Это все про соперника Хабиба Нурмагомедова — 30-летнего американца Эла Яквинту.

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В UFC ЧЕРЕЗ РЕАЛИТИ-ШОУ

В главный промоушн в мире ММА Александр Джей Яквинта (таково его полное имя), уроженец Нью-Йорка с итальянскими корнями, попал через реалити-шоу The Ultimate Fighter в 2012 году. А в само это шоу был выбран среди множества претендентов.

Яквинта увлекся смешанными единоборствами в 2006-м, когда учился в колледже. Он занимался вольной борьбой в школе и колледже, а также часто тренировался вместе с боксерами, чтобы держать постоянный вес. Во время одной из тренировок ему предложили попробовать сразиться с парнем, который занимался смешанными единоборствами.

— Это было интересно. Я бы, наверное, мог победить. Но он ударил меня ногой, а я при попытке ответить ему тем же получил травму. И тогда понял, что если хочу чего-то добиться в ММА, нужно серьезно тренироваться. Когда полностью восстановился, стал уделять внимание всем аспектам ведения схватки, — рассказывал Яквинта.

В ММА он дебютировал в 2009-м в промоушене Ring of Combat. До приглашения в пятый сезон The Ultimate Fighter Яквинта провел семь боев, пять из которых выиграл, один проиграл, а один бой завершился вничью.

Контракт с UFC он подписал, несмотря на тяжелое поражение в финале реалити-шоу от Майкла Кьезы.

ВЫ МАЛО МНЕ ПЛАТИТЕ

В UFC Яквинта провел 10 боев, считая поединок с Кьезой. С элитными соперниками не дрался, хотя, наверное, мог бы. Но проблема в том, что американец постоянно говорил о прижимистости руководства промоушна, которое обещало ему повысить зарплату, но так этого и не сделало. При этом именно UFC выделило Яквинте денег на операцию и лечение травмированного колена пару лет назад.

Яквинта рассказывал, что условия контракта были кабальными. За бой он получал не более 30 тысяч долларов в случае победы, а в случае поражения мог вообще остаться без денег. В какой-то момент Яквинта не выдержал и отказался от очередного поединка, соперником в котором был Тьяго Алвеш. Вместо этого он занялся лечением и получением лицензии агента по недвижимости. Он не дрался более двух лет, а ровно год назад все же вышел в октагон и нокаутировал ветерана Диего Санчеса.

По словам американского бойца, ему необходимо было подстраховаться, если смешанные единоборства не будут приносить достойной прибыли. В риэлторской базе данных указано, что Яквинта зарегистрировал 10 сделок с недвижимостью. Семь из них завершены продажами, три пока в работе — по продаже и аренде.

«Самый дружелюбный и много работающий профессионал на рынке недвижимости», — такова характеристика Яквинты-риэлтора.

Кстати, не так давно он купил себе дом с гаражом на две машины.

— Я даже не смотрел на дом. Покупал гараж, а дом — в придачу. Дело в том, что когда я жил в доме отца, он переоборудовал гараж под комнату. А мне это не хватало. Только потом я рассмотрел дом, который купил. На втором этаже оказались три спальни, есть даже чердак, — такое довольно странное признание для риэлтора сделал Яквинта.

ШАНС НА КОНТРАКТ

Наверняка бой с Нурмагомедовым, на который благодаря стечению обстоятельств выйдет Яквинта в ночь на 8 апреля в Бруклине, будет его шансом на хороший контракт.

Понятно, что ему, отличному ударнику и кикбоксеру по стилю, нужен лаки-панч. Но победить Хабиба он вряд ли сможет. Задача Яквинты — продержаться как можно дольше, проявить характер и показать желание драться.

— Хабиб — превосходный боец. Но у меня будет пять раундов, чтобы попробовать с ним разобраться. Я не намерен упускать шанс, который, может быть, выпадает раз в жизни, — сказал Яквинта после того, как был утвержден на главный бой шоу UFC 223.

Возможно, ему не удастся получить контракт. Тогда он вплотную займется своей риэлторской деятельностью и продолжит тренировать детей.

— Думаю, смешанные единоборства идеально подходят для детей. Я вижу, как у них во время тренировок появляется уверенность в себе.

В мире, где в школе дети часто подвергаются издевательствам, это очень важно. Кроме того, они становятся дисциплинированными. Ну и то, что они тренируются, отвлекает их от гаджетов. Но я резко против того, чтобы устраивать детские турниры, — заявил Яквинта.