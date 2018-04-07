Хабиб Нурмагомедов: Я смотрел бои UFC, пока мои сверстники играли в видеоигры
UFC опросила одного из главных действующих лиц шоу UFC 223 Хабиба Нурмагомедова, сообщает Prosports.kz.
UFC опросила одного из главных действующих лиц шоу UFC 223 Хабиба Нурмагомедова, сообщает Prosports.kz.
— Когда и зачем вы начали тренироваться?
— Я решил выступать по правилам ММА в 2008 году под руководством моего отца. К тому моменту я уже выиграл несколько наград на соревнованиях по самбо. В своем первом бою я победил в первом раунде, удушающим приемом и получил приз за выступление вечера.
— Какие звания и титулы у вас есть?
— Двукратный чемпион мира по самбо. Я мастер спорта по самбо международного класса.
— Каких титулов добились в профессиональном спорте?
— Чемпион М-1.
— Кто для вас герой?
— Мой друг детства Эльдар Эльдаров.
— Что значит для вас выступать в UFC?
— Это моя мечта детства. Я смотрел бои UFC, пока мои сверстники играли в видеоигры.
— Какое у вас образование?
— Я с отличием окончил Финансовую академию.
— Кем вы работали до того, как стать бойцом ММА?
— Я всю жизнь посвятил боям. Другой работы, кроме обучения детей и молодежи борьбе, у меня не было.
— Любимая техника в грэпплинге?
— Вольная борьба. Тейкдауны с захватом одной ноги и двух ног.
— Любимая техника в стойке?
— Клинч. Удары локтями и коленями.
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