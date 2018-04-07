Хабиб Нурмагомедов: Я смотрел бои UFC, пока мои сверстники играли в видеоигры

Источник: РИА "Новости"

— Когда и зачем вы начали тренироваться?

— Я решил выступать по правилам ММА в 2008 году под руководством моего отца. К тому моменту я уже выиграл несколько наград на соревнованиях по самбо. В своем первом бою я победил в первом раунде, удушающим приемом и получил приз за выступление вечера.

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— Какие звания и титулы у вас есть?

— Двукратный чемпион мира по самбо. Я мастер спорта по самбо международного класса.

— Каких титулов добились в профессиональном спорте?

— Чемпион М-1.

— Кто для вас герой?

— Мой друг детства Эльдар Эльдаров.

— Что значит для вас выступать в UFC?

— Это моя мечта детства. Я смотрел бои UFC, пока мои сверстники играли в видеоигры.

— Какое у вас образование?

— Я с отличием окончил Финансовую академию.

— Кем вы работали до того, как стать бойцом ММА?

— Я всю жизнь посвятил боям. Другой работы, кроме обучения детей и молодежи борьбе, у меня не было.

— Любимая техника в грэпплинге?

— Вольная борьба. Тейкдауны с захватом одной ноги и двух ног.

— Любимая техника в стойке?

— Клинч. Удары локтями и коленями.