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12:41 (мск), источник: Р-Спорт

Уайт: UFC планировал подписать контракт с Макгрегором до атаки на автобус

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планировало подписать контракт с ирландцем Конором Макгрегором до того, как он напал на автобус с бойцами организации в Бруклине, заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Источник: AFP 2018

Макгрегор в четверг атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видео было запечатлено, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. В результате пострадали несколько спортсменов, три боя были отменены. Макгрегор был задержан полицией, ему были предъявлены обвинения по трем пунктам.

«Мы действительно работали над сделкой и новым планом для него», — сказал в эфире телеканала ESPN Уайт, чьи слова приводит mmafighting.com.

Как сообщает издание, UFC и Макгрегор на этой неделе были близки к достижению соглашения по новому контракту, хотя еще оставалось несколько камней преткновения. В руководстве организации надеялись, что они смогут заключить сделку с ирландцем и объявить о его возвращении в чемпионат на пресс-конференции в пятницу вечером в Бруклине.

После того как соперник Нурмагомедова Тони Фергюсон получил травму, UFC раздумывал над тем, чтобы не проводить бой россиянина 7 апреля, а организовать ему поединок с Макгрегором позже в этом году, но в итоге такой план был отвергнут. Также был вариант устроить для ирландца весной бой с Рафаэлом дос Аньосом за титул временного чемпиона в полусреднем весе, но для этого сначала Макгрегору и UFC нужно было договориться о контракте.

После нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC переговоры о подписании контракта были приостановлены, и теперь непонятно, когда и с кем состоится следующий бой ирландца.

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