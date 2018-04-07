Эл Яквинта: У меня есть 25 минут, чтобы раскусить Нурмагомедова

«Я все еще не понимаю всего, что происходит в данный момент. Это возможность всей жизни. Спасибо, Хабиб, что остался в бою. Эту возможность я искал для себя. Будь готов. Он лучший в своем деле, и у меня есть 25 минут (пятираундового боя), чтобы раскусить его, — приводит слова Эла Аllboxing.ru со ссылкой на Fox Sports.

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Напомним, что изначально Нурмагомедов должен был драться с «временным» чемпионом Тони Фергюсоном (23−3), но тот получил травму за неделю до поединка и был оперативно заменен на Макса Холлоуэя. Позже стало известно, что Холлоуэй не смог сделать вес и в связи с этим не был допущен к бою Атлетической комиссией штата. Его заменил Эл Яквинта.