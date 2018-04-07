Эл Яквинта: У меня есть 25 минут, чтобы раскусить Нурмагомедова

«Я все еще не понимаю всего, что происходит в данный момент. Это возможность всей жизни. Спасибо, Хабиб, что остался в бою. Эту возможность я искал для себя. Будь готов. Он лучший в своем деле, и у меня есть 25 минут (пятираундового боя), чтобы раскусить его, — приводит слова Эла Аllboxing.ru со ссылкой на Fox Sports.
Напомним, что изначально Нурмагомедов должен был драться с «временным» чемпионом Тони Фергюсоном (23−3), но тот получил травму за неделю до поединка и был оперативно заменен на Макса Холлоуэя. Позже стало известно, что Холлоуэй не смог сделать вес и в связи с этим не был допущен к бою Атлетической комиссией штата. Его заменил Эл Яквинта.
Боец ММА Эл Яквинта представляет США. Начал свою профессиональную карьеру в 2009 году и на данный момент на своем счету имеет 13 побед, также потерпел три поражения при одной ничьей. Принимал участие в турнирах таких промоушенов, как UFC, RC. Встречался с такими соперниками, как Габриэль Миглиоли, Мервин Родригес.