Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
Макгрегор вышел под залог в 50 тысяч долларов, следующее заседание суда — 14 июня
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор освобожден
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор освобожден
Следующее заседание суда состоится 14 июня. Со стороны обвинения выступают Майкл Кьеза, Оззи Ариас, Рэй Борг и Рикардо Чико, которые пострадали во вчерашнем инциденте с автобусом.
Напомним, Макгрегор вместе с друзьями напал на автобус участников UFC 223, были выбиты стекла. От осколков пострадали бойцы ММА. Бои Майкла Кьезы и Рэя Борга отменены.