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00:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Макгрегор вышел под залог в 50 тысяч долларов, следующее заседание суда — 14 июня

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор освобожден из-под стражи под залог в 50 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting. Такую меру пресечения установил суд Нью-Йорка. Один из его спарринг-партенров, Циан Коули заплатил 25 тысяч долларов.

Источник: Reuters

Следующее заседание суда состоится 14 июня. Со стороны обвинения выступают Майкл Кьеза, Оззи Ариас, Рэй Борг и Рикардо Чико, которые пострадали во вчерашнем инциденте с автобусом.

Напомним, Макгрегор вместе с друзьями напал на автобус участников UFC 223, были выбиты стекла. От осколков пострадали бойцы ММА. Бои Майкла Кьезы и Рэя Борга отменены.

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