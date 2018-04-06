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20:10 (мск), источник: ТАСС

UFC рассматривает Аяквинту и Ортегу в качестве возможных соперников Нурмагомедова

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассматривает американцев Эла Аяквинту и Брайана Ортегу в качестве возможных соперников россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона мира в легком весе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Источник: AP 2018

«В качестве соперников Хабиба также рассматриваются Аяквинта и Ортега», — сообщили в пресс-службе.

Нурмагомедов должен был провести титульный бой с американцем Максом Холлоуэем, однако он не смог уложиться в весовую категорию и по решению врачей был снят с турнира. На замену Холлоуэю вызван американец Энтони Петтис, который изначально должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после пресс-конференции. Атлетическая комиссия штата Нью- Йорк и медицинский департамент UFC не допустили Кьезу до поединка.

При первом взвешивании Петтис не смог уложиться в весовую категорию.

Аяквинта одержал 13 побед, в том числе восемь досрочно, и потерпел три поражения. Ортега побеждал в 14 поединках, в том числе 10 досрочно, и не потерпел ни одного поражения.

Поединок Нурмагомедова и Холлоуэя должен был стать главным событием турнира, который пройдет в ночь с 7 на 8 апреля.

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