UFC рассматривает Аяквинту и Ортегу в качестве возможных соперников Нурмагомедова

«В качестве соперников Хабиба также рассматриваются Аяквинта и Ортега», — сообщили в
Нурмагомедов должен был провести титульный бой с американцем Максом Холлоуэем, однако он не смог уложиться в весовую категорию и по решению врачей был снят с турнира. На замену Холлоуэю вызван американец Энтони Петтис, который изначально должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после
При первом взвешивании Петтис не смог уложиться в весовую категорию.
Аяквинта одержал 13 побед, в том числе восемь досрочно, и потерпел три поражения. Ортега побеждал в 14 поединках, в том числе 10 досрочно, и не потерпел ни одного поражения.
Поединок Нурмагомедова и Холлоуэя должен был стать главным событием турнира, который пройдет в ночь с 7 на 8 апреля.