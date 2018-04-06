Петтис отказался от повторного взвешивания перед боем с Нурмагомедовым

Во время первой попытки Петтис не смог уложиться в весовую категорию. «Петтис отказался от повторного взвешивания. Велика вероятность, что у Нурмагомедова будет другой соперник», — сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов должен был провести титульный бой с американцем Максом Холлоуэем, однако тот не смог уложиться в весовую категорию и по решению врачей был снят с турнира. На замену Холлоуэю вызван американец Энтони Петтис, который изначально должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после пресс-конференции. Атлетическая комиссия штата Нью- Йорк и медицинский департамент UFC не допустили Кьезу до поединка.