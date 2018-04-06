Хабиб против Конора — дайте нам это прямо сейчас!
Соперников круче и скандальнее не найти во всем мире смешанных единоборств.
Соперников круче и скандальнее не найти во всем мире смешанных единоборств.
Лучший из всех возможных боев прямо сейчас для главы промоушена UFC Даны Уайта нарисовался менее чем за неделю. Скандальное шоу UFC 223, которое пройдет в ночь на 8 апреля по Москве, может спасти только один бой. Понятно, что на практике это невыполнимо, но правда в том, что Хабиб Нурмагомедов должен драться с Конором Макгрегором.
Оба уже сделали все для того, чтобы обеспечить возможному поединку колоссальную раскрутку. Такая жажда одного единственного боя со стороны публики — огромная редкость. Вообще, в UFC почти всегда прислушиваются к тому, что хотят болельщики. И сейчас они хотят только одного — увидеть, как Хабиб и Конор будут бить друг друга без всякой жалости. Поставить октагон на Пятой авеню в
Не нужны ни чемпионские пояса, ни весовые категории. Дайте им возможность надрать друг другу задницу. Это будет круче любых титулов. И рейтинг зашкалит.
Но деньги нужны даже такой уличной драки. И Хабиб, и Макгрегор, и тем более Уайт понимают — под такой бой требуется колоссальный бюджет. Прямо сейчас найти его нереально, а без супергонорара никто драться не будет. Так что болельщикам остается лишь наблюдать за тем, что происходит. И принимать то, что им в итоге дадут.
Изначально главным в шоу стоял бой за звание временного чемпиона мира в легком весе между Хабибом и Тони Фергюсоном. Но эта схватка отменилась в четвертый раз. Причиной стало повреждение колена, полученное американским бойцом при странных обстоятельствах.
Фергюсона заменил уроженец Гавайев Макс Холлоуэй, чемпион UFC в полулегком весе. Уайт заявил, что никакого временного чемпионства уже не будет, победитель получит полноценный чемпионский пояс. Соперник достойный, хоть и уступающий Хабибу в габаритах. 12 побед подряд — отличное резюме. И давно выражавший желание драться с Нурмагомедовым.
В итоге Хабиб будет драться (в этом месте обязательно нужно сделать оговорку — если вообще не отменится шоу) с Энтони Петтисом. И новому конкуренту еще нужно вписаться в вес. Этого соперника Холлоуэй бил на
Да, титул. Но кому интересен бой Хабиба с таким соперником, да еще и на коротком уведомлении? Лучше бы тогда Дана Уайт обеспечил бой Нурмагомедова с Артемом Лобовым, которого снял с турнира
Но никакой бой не сможет вызвать такой же интерес, как схватка Хабиба с Конором. Градус интереса и ненависти именно сейчас на высшем уровне. А все остальные подождут. Все отмены и переносы, лихорадочные поиски соперником, экстренные весогонки — вся эта суета вокруг Хабиба начинает уже сильно напрягать. Дайте нам уже самый долгожданный бой! Парни хотят подраться. И день, когда это случится, войдет в историю.