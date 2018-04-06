Хабиб против Конора — дайте нам это прямо сейчас!

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Лучший из всех возможных боев прямо сейчас для главы промоушена UFC Даны Уайта нарисовался менее чем за неделю. Скандальное шоу UFC 223, которое пройдет в ночь на 8 апреля по Москве, может спасти только один бой. Понятно, что на практике это невыполнимо, но правда в том, что Хабиб Нурмагомедов должен драться с Конором Макгрегором.

Оба уже сделали все для того, чтобы обеспечить возможному поединку колоссальную раскрутку. Такая жажда одного единственного боя со стороны публики — огромная редкость. Вообще, в UFC почти всегда прислушиваются к тому, что хотят болельщики. И сейчас они хотят только одного — увидеть, как Хабиб и Конор будут бить друг друга без всякой жалости. Поставить октагон на Пятой авеню в Нью-Йорке, собрать десятки тысяч болельщиков, и вперед.

Не нужны ни чемпионские пояса, ни весовые категории. Дайте им возможность надрать друг другу задницу. Это будет круче любых титулов. И рейтинг зашкалит.

Но деньги нужны даже такой уличной драки. И Хабиб, и Макгрегор, и тем более Уайт понимают — под такой бой требуется колоссальный бюджет. Прямо сейчас найти его нереально, а без супергонорара никто драться не будет. Так что болельщикам остается лишь наблюдать за тем, что происходит. И принимать то, что им в итоге дадут.

Изначально главным в шоу стоял бой за звание временного чемпиона мира в легком весе между Хабибом и Тони Фергюсоном. Но эта схватка отменилась в четвертый раз. Причиной стало повреждение колена, полученное американским бойцом при странных обстоятельствах.

Фергюсона заменил уроженец Гавайев Макс Холлоуэй, чемпион UFC в полулегком весе. Уайт заявил, что никакого временного чемпионства уже не будет, победитель получит полноценный чемпионский пояс. Соперник достойный, хоть и уступающий Хабибу в габаритах. 12 побед подряд — отличное резюме. И давно выражавший желание драться с Нурмагомедовым.

Но и этого боя не будет. Холлоуэя не допустили по медицинским показаниям. В общем, неудивительно, поскольку месяц назад он страдал из-за травмы колена и отказался от поединка с Фрэнки Эдгаром.

В итоге Хабиб будет драться (в этом месте обязательно нужно сделать оговорку — если вообще не отменится шоу) с Энтони Петтисом. И новому конкуренту еще нужно вписаться в вес. Этого соперника Холлоуэй бил на раз-два. Скорее всего, Нурмагомедова уже сейчас можно поздравлять с чемпионским поясом. Это статус, это большие, чем раньше, гонорары.

Да, титул. Но кому интересен бой Хабиба с таким соперником, да еще и на коротком уведомлении? Лучше бы тогда Дана Уайт обеспечил бой Нурмагомедова с Артемом Лобовым, которого снял с турнира из-за пособничества в хулиганской атаке на автобус с бойцами своего друга Конора Макгрегора. Тут хотя бы личная неприязнь вышла на первый план — бойцы едва не сцепились в гостинице. И Лобов готовился к шоу, был в боевой форме.