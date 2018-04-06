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13:52 (мск), источник: Sports.kz

Жумагулов дрался против Нэма со сломанным пальцем

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов за два дня до победного боя с Тайсоном Нэмом сломал палец, сообщает Sportx.kz.

Из-за сломанного пальца, Жумагулов практически не боролся в партере во время поединка.

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— Я доволен своим выступлением и тем, как сложился поединок. Все, что отрабатывали в подготовке — удалось реализовать! Только бороться не мог — за два дня до боя я сломал палец, — сказал Жумагулов в интервью Fight Nights. — Тайсон — крепкий, удары «держит», спасибо ему за опыт! Планы на будущее? Буду строить дом маме и планирую отправиться в Хадж. После вернусь и продолжу делать громкие апсеты!

Напомним, что Жумагулов победил Тайсона Нэма в Алматы, в главном бою турнира Fight Nights Global 86. Бой продлился все пять раундов — Жумагулов победил единогласным судейским решением.

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