Жумагулов дрался против Нэма со сломанным пальцем
Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов за два дня до победного боя с Тайсоном Нэмом сломал палец, сообщает Sportx.kz.
Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов за два дня до победного боя с Тайсоном Нэмом сломал палец, сообщает Sportx.kz.
— Я доволен своим выступлением и тем, как сложился поединок. Все, что отрабатывали в подготовке — удалось реализовать! Только бороться не мог — за два дня до боя я сломал палец, — сказал Жумагулов в интервью Fight Nights. — Тайсон — крепкий, удары «держит», спасибо ему за опыт! Планы на будущее? Буду строить дом маме и планирую отправиться в Хадж. После вернусь и продолжу делать громкие апсеты!
Напомним, что Жумагулов победил Тайсона Нэма в Алматы, в главном бою турнира Fight Nights Global 86. Бой продлился все пять раундов — Жумагулов победил единогласным судейским решением.