Жумагулов дрался против Нэма со сломанным пальцем

— Я доволен своим выступлением и тем, как сложился поединок. Все, что отрабатывали в подготовке — удалось реализовать! Только бороться не мог — за два дня до боя я сломал палец, — сказал Жумагулов в интервью Fight Nights. — Тайсон — крепкий, удары «держит», спасибо ему за опыт! Планы на будущее? Буду строить дом маме и планирую отправиться в Хадж. После вернусь и продолжу делать громкие апсеты!