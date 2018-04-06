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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC рассказал о страхе гибели от рук банды Макрегора

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рид Харрис попал в больницу в результате нападения ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC-223. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Источник: Reuters

«Нахожусь в больнице с одним из коллег. Возможно, сломана рука из-за нападения Конора и его банды головорезов. Меня порезали и осыпали стеклом. Мы думали, что умрем», — рассказал Харрис.

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Директор UFC также описал случившееся ночью: «Когда ограждение попало в окно автобуса и ударило Кьезе в голову, из Майкла фонтаном хлынула кровь. Тогда я подумал, что у нас большие неприятности». Эту запись он позже удалил из своего Twitter.

В ночь с 5 на 6 марта Макгрегор бросил ограждение в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. В результате два бойца MMA получили травмы: Майкл Кьеза поранил лицо, у Рэя Борга диагностированы повреждения роговицы. После произошедшего Макгрегор добровольно сдался полиции.

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