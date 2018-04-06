СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус

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По информации издания, Макгрегору предъявлены обвинения по двум правонарушениям: за порезы, которые получил боец Майкл Кьеза из-за разбитого стекла автобуса, и за то, что ирландец ударил кого-то несколько раз по лицу. Также Макгрегор обвиняется в уголовном преступлении за ущерб, нанесенный автобусу, который составляет $8 тыс. Расследование инцидента совместно проводят UFC и департамент полиции Нью-Йорка.

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Кьеза должен был провести бой с Энтони Петтисом, однако Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк и медицинский департамент UFC не допустили его до поединка.

Инцидент произошел в четверг в Нью-Йорке, Макгрегор в сопровождении нескольких людей напал на автобус с бойцами, которые должны принять участие в турнире UFC 223. В автобусе находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе при помощи постороннего предмета.