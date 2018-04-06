Полученные при нападении на автобус травмы не позволят двум бойцам выступить на UFC 223

«Майкл Кьеза, получивший несколько порезов на лице, не допущен до поединка Атлетической комиссией штата Нью-Йорк и медицинским департаментом UFC. Его бой против Энтони Петтиса отменен. Рэй Борг также не допущен до своего поединка из-за повреждения роговицы», — говорится в сообщении.

В четверг в Нью-Йорке Макгрегор и несколько других бойцов, которые входят в его команду, атаковали автобус с участниками турнира UFC 223, в котором, в частности, находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Нападение было совершено в связи с конфликтом между Нурмагомедовым и другом Макгрегора Артемом Лобовым, который впоследствии был снят с турнира.