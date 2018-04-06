UFC и полиция Нью-Йорка расследуют нападение Макгрегора на автобус с бойцами

«Группа, в которую входили Макгрегор и Артем Лобов, атаковала автобус, в котором находились спортсмены- участники турнира, — говорится в заявлении. — Полицейский департамент
В четверг Макгрегор и несколько других бойцов, которые являются членами его команды, атаковали автобус с участниками турнира UFC 223, в котором, в частности, находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Нападение было совершено в связи с конфликтом между Нурмагомедовым и другом Макгрегора Артемом Лобовым.
В результате нападения несколько бойцов получили травмы, а Лобов был снят с турнира.