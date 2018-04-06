«Хочу оставить свой след в UFC»

7 апреля в Нью-Йорке состоится один из самых ожидаемых боев в смешанных единоборствах за последние несколько лет. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладающий одной из лучших статистик в бойцовском мире (25 побед в 25 поединках), поборется за титул чемпиона престижного промоушена UFC с американцем Максом Холлоуэем. Изначально нашему спортсмену должен был противостоять другой представитель США — Тони Фергюсон, бой с которым перед этим уже трижды откладывался по разным причинам. Не состоялся этот поединок и в четвертый раз — американец отказался от схватки, сославшись на травму колена. Макс Холлоуэй, который выйдет ему на замену, — чемпион в полулегком весе, занимает четвертую позицию в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (19 побед в 22 поединках).

За несколько дней до важнейшего поединка в своей карьере Хабиб Нурмагомедов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о подготовке к титульной схватке, выбранной им тактике боя и желании выступить на турнире UFC в России.

— Хабиб, прежде всего расскажи об отмене поединка с Тони Фергюсоном. Ваш бой срывается уже в четвертый раз…

— Если честно, сначала я даже не поверил, что это правда. Думал, что это первоапрельский розыгрыш. Но потом мне позвонили из руководства организации и сказали, что у Тони травма и он вынужден пропустить поединок. Мне сразу предложили несколько других вариантов, но тогда бой был бы не титульным. Я ответил, что устал драться просто так и моя цель — звание чемпиона. Несмотря ни на что, я буду идти к ней. И мой бой должен быть только за титул, никак иначе.

— И в итоге организаторы предложили тебе в качестве оппонента по титульному поединку звезду UFC Макса Холлоуэя?

— Да. Он крутой, «заряженный» боец. Макс согласился на бой, узнав о нем всего несколько дней назад. Это очень сильный поступок, мужской. Он уже говорил, что если будет возможность выйти на замену, сразу это сделает. Некоторые — например, Конор Макгрегор — тоже так говорили, но их слова расходились с делом.

— Что думаешь насчет травмы американца?

— В первую очередь ему нужно меньше трепать языком. Эта ситуация должна стать для него уроком. Но, безусловно, я желаю Тони скорейшего выздоровления.

— Если все-таки появится возможность провести бой с Тони Фергюсоном — примешь вызов?

— Безусловно.

— Что можешь сказать по поводу будущего оппонента?

— А что тут говорить? У нас с ним разный подход к делу. Этот человек выходит драться из-за денег, а я — для того чтобы оставить свой след в истории UFC. Вот и вся разница.

— В случае победы и завоевания титула UFC у тебя появится возможность договориться с руководством промоушена о проведении турнира в России?

— Насколько я знаю, это уже решенное дело. Турнир UFC в России должен состояться в сентябре этого года. Буду ли я на нем выступать? С большим удовольствием.

— Ты не думал о смене весовой категории?

— В категории до 170 фунтов дерется Жорж Сен-Пьер — бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и бывший чемпион в среднем весе. Он считается одним из лучших бойцов смешанных единоборств в мире. Это отличный соперник, с которым мне бы хотелось сразиться, но пока рано задумываться о переходе в более тяжелую категорию.

— Как проходит процесс сгонки веса?

— Всё отлично. В этот раз всё идет точно по расписанию. Намного лучше, чем в предыдущий, перед схваткой с Эдсоном Барбозой. Тогда сгонка веса далась мне немного тяжело. Сейчас никаких проблем возникнуть не должно. Всё строго по графику.

— Думал ли ты над тем, какую тактику изберешь на поединок с Холлоуэем?

— Весь бой я планирую провести в партере. Я знаю, что это моя сильная сторона, и на этот раз ставки слишком высоки, чтобы экспериментировать. Я бьюсь за звание чемпиона. Макс — отличный ударник, а я — отличный борец. Каждый из нас будет стараться навязать оппоненту свою тактику и свой стиль ведения боя. Победа окажется за тем, чей план сработает лучше.

— Как считаешь, сколько раундов продлится ваше противостояние?

— Я планирую закончить бой во втором, максимум в третьем раунде. Без шансов для Холлоуэя.

— В Нью-Йорке у тебя огромная группа поддержки. Это помогает?