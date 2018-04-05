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5 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Полиция Нью-Йорка получила ордер на арест Макгрегора

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор может угодить за решетку. Полиция Нью-Йорка получила ордер на арест спортсмена, сообщает Mirror.

Источник: Reuters

Макгрегор ранее напал на автобус участников UFC 223, в котором встретятся Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй. Ирландец пытался бросить ограждение, а один из его друзей стулом разбил стекло. В результате повреждения получил Майкл Кьеза.

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