Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC

Источник: Reuters

На видео можно разглядеть, как ирландский боец хватает ограждения и пытается атаковать автобус. По информации журналиста Ариэля Хельвани, которую он опубликовал в своем Twitter, именно в этом автобусе в тот момент находился российской боец Хабиб Нурмагомедов. Помимо этого, от действий Макгрегора пострадал американец Майкл Кьеза.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vR_WZlTTzGY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также пользователь Nathan разместил на своем Twitter-аккаунте видео из автобуса. Было ли это то же транспортное средство, или Макгрегор атаковал очередной автобус, в данный момент уточняется.