Глава UFC сообщил, что организация проведет турнир в России в ближайшее время

Ранее российский боец UFC Александр Олейник сообщил о том, что организация проведет свой турнир в России в 2018 году, также запланированы турниры на 2019 и 2020 годы. В свою очередь другой российский боец Хабиб Нурмагомедов, который на турнире UFC 223 проведет поединок за титул в легком весе с американцем Максом Холлоуэем, сообщил, что UFC договорился о проведении мероприятия в России в сентябре. «Я слышал, что все детали уже урегулированы, UFC собирается приехать в сентябре, но я не знаю конкретно, — сказал Нурмагомедов. — Что касается моего следующего боя, то я хотел бы провести его в ноябре на [арене] «Мэдисон Сквер Гарден».