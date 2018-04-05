Глава UFC подтвердил, что победитель боя Нурмагомедов — Холлоуэй получит титул

Ранее стало известно о том, что американец Тони Фергюсон, с которым Нурмагомедов изначально должен был провести поединок на турнире UFC 223, получил травму ноги и выбыл из строя. Позднее было объявлено, что его заменит Холлоуэй.

«Титул чемпиона в легком весе стоит на кону боя, этот вопрос закрыт», — сказал Уайт.

Предыдущим чемпионом организации в легком весе являлся ирландец Конор Макгрегор. Ранее появилась информация о том, что UFC намерен лишить ирландца пояса из-за недостаточной активности в проведении боев, однако на официальном сайте организации он по-прежнему значится обладателем титула.