Бывший чемпион UFC Макгрегор проведет поединок в 2018 году
ТАСС, 5 апреля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой и легкой весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернется в октагон в 2018 году. Об этом на
ТАСС, 5 апреля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой и легкой весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернется в октагон в 2018 году. Об этом на
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в ноябре 2016 года. Тогда он победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса, став первым в истории UFC чемпионом в двух разных весовых категориях одновременно. Позднее он был лишен пояса чемпиона в полулегком дивизионе
«Конор точно вернется в 2018 году, я могу сказать это на 100%», — сказал Уайт.
Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.