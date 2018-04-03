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01:23 (мск), источник: Вести.Ru

Нурмагомедов — Фергюсон. После четырех попыток ничья — 2:2

Матчевая встреча двух ведущих мастеров смешанных единоборств в легком весе — россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, — назначенная в рамках очередного турнира лиги UFC на 7 апреля, не состоится. Это уже четвертая отмена поединка между этими бойцами ММА.

Впервые два легковеса должны были встретиться в декабре 2015 года, но тогда россиянину выйти на поединок помешал перелом ребра, напоминает Спортбокс.Ru. Фергюсону определили в соперники бразильца Эдсона Барбозу, которого американец победил: его соперник попался на удушающий прием во втором раунде.

В апреле 2016-го проблемы со здоровьем возникли уже у Фергюсона. Несмотря на то, что об этом стало известно всего за 10 дней до поединка, Хабибу нашли нового оппонента в лице дебютанта сильнейшей лиги мира Даррела Хорчера. Американец продержался в клетке с Нурмагомедовым на 44 секунды дольше, чем это сделал Барбоза в бою с Фергюсоном.

В начале марта 2017 года Нурмагомедов угодил в больницу из-за неудачной сгонки веса и не смог оспорить у Фергюсона временный пояс чемпиона UFC. Американец поначалу посочувствовал своему конкуренту, но потом запустил в социальные сети ставшую весьма популярной шутку про увлечение Хабибом тирамису.

И вот в апреле 2018-го Фергюсон объявил о травме за шесть дней до боя. И теперь уже у Хабиба может появиться резон упрекать соперника в излишнем внимании к вопросам медиа, ведь, как сообщил сам Тони, он повредил колено во время одного из медиа-мероприятий.

Получается, что счет отказов от поединка у Нурмагомедова и Фергюсона стал 2:2. Стоит теперь только догадываться, когда бойцы смогут договориться о новой возможной встрече и кто из них сумеет снова «соскочить» с матча, выйдя вперед в этом увлекательном «состязании» по отказам от боя.

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