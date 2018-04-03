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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Мирзаев подписал контракт с АСВ

Российский боец ММА Расул Мирзаев подписал контракт с организацией АСВ, сообщает пресс-служба лиги.

Источник: РИА "Новости"

Мирзаев долгое время восстанавливался после травм, полученных в результате нападения, совершённого на него в его собственной квартире в канун Нового года (Мирзаев получил ранения из травматического пистолета).

1 апреля 2018 года Расул Мирзаев впервые вернулся в клетку в поединке с казахстанским спортсменом Ержаном Естановым в рамках турнира Fight Nights Global, где одержал победу решением судей. Дата дебюта Мирзаева в АСВ пока не сообщается.

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