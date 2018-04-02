Нурмагомедов: Будет сложно драться с Холлоуэем, поскольку я не готовился к нему

Я никогда не сражался с ним и его весовой категорией, это тяжело, и я не понимаю этого.



Боюсь мысли, что он не так силён. У него огромная серия побед в UFC. Одна из величайших карьер в UFC, как у Жоржа Сен-Пьера и Андерсона Сильвы. Он не маленький парень, сейчас я уверен, что он больше, чем я. Это сумасшествие. Не думаю, что он проще, чем Фергюсон. В партере он мог бы доставить проблем Тони, а в стойке побил бы его. Как боец, Фергюсон, может быть, сильнее его, но Холлоуэй силён, это будет сложно, потому что я не готовился к бою с Максом", — сказал Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour.