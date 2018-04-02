Нурмагомедов: Будет сложно драться с Холлоуэем, поскольку я не готовился к нему
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о новом оппоненте — чемпионе организации в полулёгком весе Максе Холлоуэе.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о новом оппоненте — чемпионе организации в полулёгком весе Максе Холлоуэе.
«Эмоционально я всё ещё сосредоточен на Тони. Я тренировался, смотрел его бои, что могу сделать, а за шесть дней до боя мне дают другого оппонента.
Я никогда не сражался с ним и его весовой категорией, это тяжело, и я не понимаю этого.
Боюсь мысли, что он не так силён. У него огромная серия побед в UFC. Одна из величайших карьер в UFC, как у Жоржа