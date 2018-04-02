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2 апреля, источник: Чемпионат.com

Нурмагомедов: Будет сложно драться с Холлоуэем, поскольку я не готовился к нему

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о новом оппоненте — чемпионе организации в полулёгком весе Максе Холлоуэе.

Источник: РИА "Новости"

«Эмоционально я всё ещё сосредоточен на Тони. Я тренировался, смотрел его бои, что могу сделать, а за шесть дней до боя мне дают другого оппонента.

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Я никогда не сражался с ним и его весовой категорией, это тяжело, и я не понимаю этого.

Боюсь мысли, что он не так силён. У него огромная серия побед в UFC. Одна из величайших карьер в UFC, как у Жоржа Сен-Пьера и Андерсона Сильвы. Он не маленький парень, сейчас я уверен, что он больше, чем я. Это сумасшествие. Не думаю, что он проще, чем Фергюсон. В партере он мог бы доставить проблем Тони, а в стойке побил бы его. Как боец, Фергюсон, может быть, сильнее его, но Холлоуэй силён, это будет сложно, потому что я не готовился к бою с Максом", — сказал Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour.

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