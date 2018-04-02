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16:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Макгрегор в сентябре может встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Холлоуэй

ТАСС, 2 апреля. Ирландец Конор Макгрегор может в сентябре 2018 года провести бой с победителем поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем. Об этом в интервью телеканалу ESPN заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Источник: Reuters

7 апреля на турнире UFC 223 в Нью-Йорке должен был пройти бой за титул чемпион в легком весе между Нурмагомедовым и временным чемпионом в легком весе американцем Тони Фергюсоном. В понедельник стало известно, что Фергюсон получил травму ноги и не сможет выйти на бой. Вместо него соперником россиянина станет чемпион в полулегком весе Холлоуэй.

«Я не думаю, что Макгрегор может сделать нужный вес, получив уведомление о выходе на бой за шесть дней до его проведения. Это слишком тяжелая сгонка веса для него, — объяснил Уайт причины, по которым на замену Фергюсону не вышел ирландский боец. — Конор не тот парень, которого я хочу использовать, как замену в последний момент перед поединком. Я хочу сделать с ним полноценный бой, чтобы у меня было достаточно времени на его раскрутку».

«Я думаю, Макгрегор вернется в сентябре, — добавил Уайт. — Возможно, он как раз проведет бой против одного из этих парней».

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в ноябре 2016 года. Тогда он победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса, став первым в истории UFC чемпионом в двух разных весовых категориях одновременно.

Позднее он был лишен пояса чемпиона в полулегком дивизионе из-за бездействия, после он также лишился пояса в легком весе.

В активе Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения. Холлоуэй имеет в своем активе 19 побед (11 — досрочно) при трех поражениях. В июне 2017 года американец победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом в полулегком весе. Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.

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