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21:08 (мск), источник: БЕЛТА

Дзюдоистка Слуцкая заняла второе место на Гран-при в Тбилиси

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая заняла второе место на Гран-при в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути к награде белоруска в весовой категории свыше 75 кг одолела в упорном противостоянии Анастасию Сапсай из Украины. В полуфинале Марина Слуцкая одержала уверенную победу над француженкой Анне Фатумата М’Байро, заработав оценку «иппон» после приема на удержание.

В решающем поединке Марина Слуцкая встретилась с другой представительницей Франции Роман Дико. На этот раз белоруска пропустила прием от соперницы, которая получила «иппон» и стала победительницей Гран-при.

Годом ранее Марина Слуцкая заняла в Тбилиси первое место. В ходе текущего сезона белоруска уже завоевывала награды: на январском этапе Гран-при в Тунисе она поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета.

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