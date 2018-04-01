Дзюдоистка Слуцкая заняла второе место на Гран-при в Тбилиси

На пути к награде белоруска в весовой категории свыше 75 кг одолела в упорном противостоянии Анастасию Сапсай из Украины. В полуфинале Марина Слуцкая одержала уверенную победу над француженкой Анне Фатумата М’Байро, заработав оценку «иппон» после приема на удержание.

В решающем поединке Марина Слуцкая встретилась с другой представительницей Франции Роман Дико. На этот раз белоруска пропустила прием от соперницы, которая получила «иппон» и стала победительницей Гран-при.